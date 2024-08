Miền Bắc giảm mưa, chuyển nắng nóng

Từ giữa tuần tuần tới, miền Bắc mưa giảm, chuyển nắng nóng sau hơn hai tuần mưa liên tiếp do ảnh hưởng của bão Prapiroon và vùng xoáy thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết vùng xoáy thấp đang yếu đi nên diện mưa ở miền Bắc thu hẹp, tập trung ở Tây Bắc và Việt Bắc trong đêm nay, ngày mai với lượng phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 70 mm.

Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ từ ngày mai trời tạnh ráo. Ngày 6/8, nam Sơn La, Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ, sau đó mở rộng ra toàn miền Bắc và kéo dài đến hết ngày 10/8.

Người dân Hà Nội làm việc dưới nắng nóng. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo từ nay đến thứ tư Hà Nội khoảng 27-35 độ C, từ thứ năm tăng dần và đạt 28-38 độ vào cuối tuần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) những ngày đầu tuần nhiệt độ dao động 18-26 độ, đến thứ bảy cao nhất lên 28 độ C.

Miền Trung chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây nên nắng nóng đang xảy ra ở các tỉnh Quảng Bình - Khánh Hòa. Từ ngày mai, vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh hơn, nắng nóng sẽ mở rộng lên Thanh Hóa - Hà Tĩnh.

Khu vực phía tây tỉnh Thanh Hóa, các tỉnh Nghệ An - Khánh Hòa sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36-38, có nơi trên 39 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định tháng 8 nắng nóng vẫn có khả năng xảy ra ở Bắc và Trung Bộ nhưng không quá gay gắt. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tại Nam Bộ và Tây Nguyên, gió mùa tây nam đang hoạt động không mạnh nên tuần tới trời mưa rào, giông về chiều tối, ít điểm mưa lớn. Ban ngày trời nắng, nền nhiệt cao nhất ở Nam Bộ 33-35 độ, Tây Nguyên 29-32 độ C.

Gia Chính