Rãnh áp thấp và hội tụ gió suy yếu khiến miền Bắc giảm mưa, nắng nóng trở lại trong ba ngày tới, sau đó bước vào đợt mưa mới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ hôm nay đến 18/8, miền Bắc trời nắng, mưa giông chỉ còn ở một số khu vực miền núi. Từ ngày 19/8, một rãnh áp thấp mới hình thành, gây mưa ở miền Bắc cho đến 22/8. Hiện cơ quan khí tượng chưa dự báo lượng mưa cho đợt tới.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội từ nay đến hết tuần khoảng 27-35 độ C, từ đầu tuần sau cao nhất khoảng 32-34 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) những ngày tới phổ biến 18-25 độ C.

Mưa gây ngập phố trung tâm Hà Nội ngày 13/8. Ảnh: Giang Huy

5 ngày qua, nhiều tỉnh miền Bắc mưa lớn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao. Lượng mưa từ 19h ngày 11/8 đến 19h ngày 14/8 phổ biến 100-150 mm, một số nơi quanh ngưỡng 200 mm như Vạn Yên (Sơn La), Nậm Lạnh (Yên Bái), Mỹ Hòa (Hòa Bình), Thành Long (Tuyên Quang).

Mưa gây lũ, sạt lở đất, làm 4 người chết ở Vĩnh Phúc. 43 nhà dân bị hư hỏng, chủ yếu ở Cao Bằng. Nhiều tuyến đường qua Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La bị sạt lở.

Trong khi đó từ ngày 5/8 đến nay, các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ lúc 13h hôm nay phổ biến 35-37 độ C, một số nơi cao hơn như Đông Hà (Quảng Trị), Hoài Nhơn (Bình Định) gần 38 độ C. Dự báo 3-5 ngày tới khu vực Nghệ An - Ninh Thuận tiếp tục nắng nóng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ, độ ẩm 50-55%.

Nam Bộ và Tây Nguyên đang ít mưa do gió mùa tây nam hoạt động yếu. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Nam Bộ 33-35 độ, Tây Nguyên 30-33 độ C. Từ ngày 19/8, gió mùa tây nam có xu hướng mạnh trở lại, gây mưa rào và giông nhiều nơi, tập trung vào chiều tối.

Gia Chính