Từ ngày mai, miền Bắc giảm mưa, chỉ còn tập trung về chiều tối ở vùng núi, nhiệt độ tăng trở lại nhưng chưa đến mức nắng nóng gay gắt.

Từ cuối tháng 7 đến nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, miền Bắc liên tục mưa, nhiều nơi vượt 200 mm trong 24 giờ. Đơn cử từ 19h ngày 7/8 đến 8h hôm nay, Tà Tổng (Lai Châu) gần 230 mm, Chung Chải (Điện Biên) hơn 200 mm, một số điểm 100 mm như Nậm Păm (Sơn La), Nậm Xé (Lào Cai), Hoàng Khai (Tuyên Quang).

Mưa lớn gây sạt lở đất, lũ quét khiến 9 người chết ở các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai. Khoảng 30 ngôi nhà bị sập, 130 nhà khác hư hỏng.

Mưa lớn hình thành lũ quét ở Yên Bái, bùn đất tràn vào trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hồ Bốn. Ảnh: Thùy Uyên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong đêm nay và ngày mai (9/8), rãnh áp thấp còn gây mưa, nhưng chủ yếu ở Tây Bắc và Việt Bắc với lượng phổ biến 30-50 mm, có nơi trên 100 mm. Sau đó, diện mưa thu hẹp và chỉ còn tập trung về chiều tối.

Các ngày 11-12/8, miền Bắc sẽ có đợt mưa mới, nhưng mức độ không lớn như vừa qua.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, từ nay đến cuối tuần nhiệt độ Hà Nội dao động 26-35 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 19-24 độ C.

Tại miền Trung, hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ còn mưa 30-50 mm trong hai ngày tới. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận nắng nóng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C từ hai ngày nay do tác động của gió phơn. Dự báo nắng nóng ở khu vực này duy trì đến hết tuần.

Nam Bộ và Tây Nguyên từ nay đến ngày 11-12/8 phổ biến ít mưa, sau đó mưa giông có xu hướng gia tăng trở lại.

Gia Chính