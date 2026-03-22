Miền Bắc giảm mây mù, miền Trung nắng nóng diện rộng

Vùng thấp nóng phía tây bắt đầu mở rộng ảnh hưởng ra Bắc Bộ, Trung Bộ từ giữa tuần tới, đến cuối tuần gây nắng nóng cục bộ ở một số nơi.

Khoảng một tuần nay, miền Bắc nhiều mây, có mưa do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m kết hợp với khối không khí lạnh suy yếu và biến tính. Riêng trung du và vùng núi có mưa giông; đồng bằng ven biển mưa nhỏ, sương mù.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trạng thái thời tiết trên duy trì hết ngày mai. Tại đồng bằng, sáng sớm có sương mù, mưa xuất hiện cục bộ, trưa chiều mây mỏng dần, trời có thể nắng. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 24-27 độ, riêng Tây Bắc Bộ ít chịu ảnh hưởng hơn nên có nơi đạt 30-31 độ C.

Miền Bắc chuyển nắng từ giữa tuần tới. Ảnh: Giang Huy

Từ khoảng 24/3, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, vùng áp thấp phía tây phát triển trở lại khiến miền Bắc đêm và sáng nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ tăng dần. Cuối tuần, Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất ngày lên 35 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội tuần tới 22-30 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần 14-24 độ, sau đó nhiệt độ cao nhất tăng lên 26 độ C.

Miền Trung thời tiết ít biến động. Khu vực Thanh Hóa đến Huế có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ phổ biến 26-29 độ, một số nơi ở Huế đạt khoảng 30 độ C. Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu tạnh ráo, có nắng nhưng không quá gay gắt, nhiệt độ khoảng 28-31 độ C.

Từ giữa tuần, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây phát triển, nhiệt độ tại miền Trung tăng rõ rệt, xuất hiện nắng nóng cục bộ, khả năng mở rộng thành nắng nóng diện rộng vào cuối tháng 3.

Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ đang trong thời kỳ mùa khô nên thời tiết ít thay đổi, phổ biến tạnh ráo, ít mưa. Chiều tối, Tây Nam Bộ có thể xuất hiện mưa giông cục bộ. Nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ khoảng 28-31 độ C.

Nắng nóng cục bộ tiếp tục xảy ra ở miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ ban ngày phổ biến xấp xỉ 35 độ C, trời oi bức. Giai đoạn cuối tháng, khu vực này có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Gia Chính

