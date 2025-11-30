Miền Bắc giảm hanh khô

Tuần tới, khi trường gió phân kỳ trên cao suy yếu, độ ẩm không khí ở miền Bắc được cải thiện, tình trạng hanh khô giảm dần.

Tuần qua, khu vực chịu tác động của khối không khí rét, độ ẩm chỉ 30-50% khiến trời ít đến quang mây, hanh khô, nhiệt độ đêm và sáng giảm sâu. Nhiều nơi ở trung du và vùng núi phía Bắc thường xuyên dưới 10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ, xuất hiện băng giá và sương muối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ 30/11 đến 2/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường nhưng do trường gió phân kỳ trên cao không còn, miền Bắc sẽ chuyển sang đêm nhiều mây. Nhiệt độ thấp nhất tại trung du và vùng núi tăng lên 14-17 độ, đồng bằng 17-19 độ.

Cùng với đó, độ ẩm trong không khí cũng tăng thêm, tình trạng hanh khô kéo dài nhiều ngày qua sẽ giảm dần, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ duy trì trong khoảng 23-26 độ.

Du khách trải nghiệm thời tiết đầu mùa đông năm 2025 ở Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ cao nhất ban ngày Hà Nội tuần tới giảm dần từ 25 độ đầu tuần xuống 19 độ cuối tuần, ban đêm thấp nhất 16-17 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) trong tuần dao động trong khoảng 10-16 độ C.

Miền Trung từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi nhiều mây, có mưa vài nơi đến hết ngày mai. Từ ngày 2 đến 4/12, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão Koto cộng với không khí lạnh nên duyên hải Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn và giảm dần sau ngày 4/12.

Trong khi đó Hà Tĩnh đến TP Huế ngày 3-5/12 có khả năng xảy ra mưa rải rác, nền nhiệt phổ biến dưới 25 độ. Vùng từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũ, nhiệt độ nửa phía bắc dao động trong khoảng 24-27 độ, phía nam 28-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ trong ngày mai mưa còn vài nơi và sẽ mở rộng trong các ngày 2-4/12 do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão Koto. Từ ngày 5/12, mưa giảm nhanh, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở cao nguyên Trung Bộ dưới 29 độ, Nam Bộ 30-33 độ C.

Gia Chính