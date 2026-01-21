Miền Bắc giảm 12 độ C

Trong ngày đầu tiên của đợt không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất đo được tại Mẫu Sơn 2,5 độ C, Hà Nội 12 độ C, giảm mạnh so với hôm qua.

Hôm nay, miền Bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nên sáng sớm có mưa gió, càng về chiều nhiệt độ càng giảm gây cảm giác lạnh cóng. Nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đỉnh núi cao 1.500 m ở Đông Bắc 2,5 độ C, giảm hơn 12 độ so với hôm qua.

Một số nơi như Trùng Khánh (Cao Bằng) 6 độ, Sìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Tuyên Quang), Ngân Sơn (Thái Nguyên), Bắc Sơn, Thất Khê (Lạng Sơn) 8 độ C.

Tại Hà Nội, trạm Hoài Đức 12 độ, các trạm Ba Vì, Sơn Tây, Láng, Hà Đông 13 độ, giảm khoảng 12 độ so với chiều qua.

Người Hà Nội đốt sưởi chống rét. Ảnh: Giang Huy

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết đêm nay và ngày mai sẽ là cao điểm của đợt rét này. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-13 độ, riêng vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao 4 độ; ở Nghệ An đến Huế phổ biến 14-17 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội ngày mai 10-14 độ, sau đó tăng lên 13-17 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất 6-12 độ C.

Ngoài rét, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió cấp 6- 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6 m. Ở vịnh Bắc Bộ gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 m.

Khu vực từ nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và Giữa Biển Đông gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-5 m. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía tây của Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m.

Từ đêm nay đến ngày 23/1, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá.

Cơ quan khí tượng cảnh báo rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến chăn nuôi, làm chậm hoặc gây thiệt hại sinh trưởng cây trồng. Mưa lớn gây nguy cơ ngập úng vùng trũng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc; mưa lớn cục bộ dễ gây ngập tại khu đô thị và khu công nghiệp.

Gia Chính