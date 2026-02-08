Miền Bắc giảm 10 độ C, vùng núi đêm nay có thể xuất hiện băng giá

Trong ngày đầu tiên chịu tác động của không khí lạnh, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm 10 độ, tại Hà Nội thấp nhất 13 độ C.

Hôm nay, miền Bắc chịu tác động của không khí lạnh khiến nhiều nơi có mưa, càng về chiều nhiệt độ càng giảm do không khí lạnh liên tục tăng cường.

Đến tối, đỉnh núi Mẫu Sơn xuống 3,8 độ C, giảm 10 độ so với hôm qua. Một số khu vực núi cao nhiệt độ dưới 10 độ, như Tam Đảo (Phú Thọ) 7 độ, Sa Pa (Lào Cai) 8 độ, Pha Đin (Điện Biên), Mộc Châu (Sơn La) 9 độ C.

Hà Nội tối nay nhiệt độ thấp nhất xuống 13 độ, được ghi nhận tại trạm Ba Vì, giảm gần 8 độ so với hôm qua; các trạm Hoài Đức, Sơn Tây, Hà Đông, Láng hơn 13 độ C. Ở đồng bằng, Chí Linh (Hải Phòng) xuống thấp nhất 11 độ C.

Người Hà Nội đốt sưởi chống rét năm 2026. Ảnh: Gia Chính

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày mai 14-16 độ, trong tuần cao nhất 22-26 độ, thấp nhất 16-19 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần 9-11 độ; đến cuối tuần tăng lên 18 độ C.

Miền Trung cũng bắt đầu chịu tác động của không khí lạnh. Tại Thanh Hóa, mức nhiệt 14 độ C được ghi nhận ở nhiều nơi như Yên Định, Sầm Sơn, Bái Thượng, Như Xuân. Tại Nghệ An, các xã Quỳ Châu, Quỳnh Lưu và Hòn Ngư 18 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đêm nay và sáng mai là cao điểm của đợt không khí lạnh này khi nhiệt độ ở miền Bắc phổ biến 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến 12- 15 độ; Quảng Trị đến Huế 15-18 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay đến hết ngày mai, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trời rét đậm, rét hại, băng giá, mưa tuyết có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Gia Chính

>>Xem chi tiết dự báo thời tiết 7 ngày tới tại đây.