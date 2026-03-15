Miền Bắc dứt mưa từ 17/3, trời chuyển nắng

Từ ngày 17/3, Bắc Bộ cơ bản dứt mưa do khối không khí lạnh suy yếu và vùng áp thấp phía tây phát triển, nền nhiệt tăng dần, nhiệt độ cao nhất trong tuần tới có nơi trên 33 độ C.

Ngày 15/3, miền Bắc nhiều mây, có lúc có mưa do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu kết hợp hội tụ gió trên mực 3.000-5.000 m. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trạng thái này còn duy trì trong ngày 16/3.

Từ 17/3, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông khiến Bắc Bộ cơ bản dứt mưa, trời có nắng, nhiệt độ tăng dần.

Trang dự báo AccuWeather của Mỹ dự báo nhiệt độ tại Hà Nội trong tuần tới khoảng 21-28 độ C. Các khu vực núi cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) ban đêm khoảng 12-13 độ, ban ngày tăng dần lên 21-23 độ C.

Các phương tiện tham gia giao thông trên đường Thanh Niên (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Giang

Tại miền Trung, đêm 15/3 có mưa vài nơi. Từ đầu tuần, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu có nắng, nhiệt độ ban ngày tăng dần. Giai đoạn 17-22/3, thời tiết toàn khu vực chủ đạo tạnh ráo, nhiệt độ phổ biến 29-32 độ C.

Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ từ nay đến cuối tuần ít mưa, nắng nhiều. Hai ngày đầu tuần, nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ phổ biến 29-32 độ C, Nam Bộ 33-35 độ.

Từ 18/3, miền Đông Nam Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng kéo dài đến hết tuần với mức nhiệt 35-37 độ C. Khu vực Tây Nam Bộ khoảng 35-36 độ, trong khi cao nguyên Trung Bộ tăng lên 30-33 độ C.

Gia Chính