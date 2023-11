Miền Bắc dự báo giảm hơn 10 độ C

Đợt không khí lạnh mạnh nhất từ tháng 10 sẽ tràn đến miền Bắc từ chiều nay, kéo nền nhiệt Hà Nội ngày mai chỉ 16-19 độ C, giảm khoảng 10 độ so với hôm qua.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc, dự báo ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ từ chiều nay, từ đêm đến Tây Bắc Bộ.

Đêm nay và ngày mai, miền Bắc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to (50-100 mm trong 24 giờ). Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật tăng hai cấp.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo hôm nay Hà Nội giảm khoảng 5 độ so với hôm qua, còn 17-29 độ C; sang thứ hai nhiệt độ cao nhất giảm tiếp 10 độ, còn 19 độ C, thấp nhất 16 độ C. Từ thứ ba, nền nhiệt tăng dần mỗi ngày 1-2 độ C.

Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) hôm nay 15-22 độ C, ngày mai giảm thấp nhất đợt còn 12-16 độ C. Trong khi đó, Lộc Bình (Lạng Sơn), nơi đầu tiên và đón không khí lạnh mạnh nhất, dự báo nhiệt độ xuống thấp nhất miền Bắc, còn 11-15 độ C.

Bóng màu tím là biểu hiện của không khí lạnh. Ảnh: NCHMF

Không khí lạnh tràn đến Bắc Trung Bộ từ đêm nay, sau đó đến Trung Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ còn 16-18 độ, cao nhất 22-24 độ C. Từ chiều nay đến thứ sáu tuần sau, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to (trên 100 mm trong 24 giờ).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, xung đột của hai khối khí lạnh và nóng sẽ làm xuất hiện các hình thái thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cùng với đó là khả năng xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở Yên Bái và Hà Giang, ngập úng tại vùng trũng.

Trên biển, từ chiều nay vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, sau tăng dần lên cấp 7, giật tăng 1-2 cấp, sóng biển cao 2-4 m. Từ ngày 13/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, sóng biển cao 2-5 m.

Do ảnh hưởng của El Nino, cơ quan khí tượng dự báo tháng 11, nhiệt độ miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm 1-2 độ C; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 0,5-1 độ C. Trước đó các tháng 9-10, nhiệt độ cả nước cũng cao hơn trung nhiều năm 0,5-1 độ C.

Gia Chính