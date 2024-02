Miền Bắc đón không khí lạnh yếu

Đợt không khí lạnh dự kiến ảnh hưởng từ ngày 14/2 sẽ khiến tình trạng sương mù ở miền Bắc quay trở lại.

Từ ngày 10/2 (mùng 1 Tết), không khí lạnh bắt đầu suy yếu, miền Bắc trời tạnh ráo, hửng nắng về trưa, nhiệt độ thấp nhất ban đêm 14-17 độ, cao nhất ban ngày 24-26 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, khoảng đêm mai sẽ có một đợt không khí lạnh cường độ yếu ảnh hưởng đến miền Bắc gây mưa nhỏ, sương mù. Từ ngày 17-18/2, trời hửng nắng trở lại trước khi chịu tác động của một đợt không khí lạnh tiếp theo vào khoảng ngày 21/2.

Người dân xếp hàng xin chữ đầu năm Giáp Thìn. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội ngày mai nhiệt độ 19-25 độ C, thứ sáu giảm xuống còn 16-24 độ, những ngày sau đó nhiệt độ ban ngày tăng dần lên cao nhất 27 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) ba ngày tới nhiệt độ khoảng 12-22 độ C.

Miền Trung mưa giảm dần do không khí lạnh suy yếu. Giai đoạn từ nay đến hết kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, nhiệt độ cao nhất khu vực Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế khoảng 24-27 độ C, từ ngày 18/2 nhiệt độ tăng lên 28-32 độ. Khu vực các tỉnh, thành phố Đà Nẵng - đến Bình Thuận nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 28-31 độ, sau tăng lên 29-32 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục duy trì những ngày nắng ráo. Các tỉnh, thành phố Nam Bộ nhiệt độ phổ biến 33-35 độ, ở miền Đông một vài nơi nhiệt độ cao 36 độ, nắng nóng xảy ra ở khu vực miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên cao nhất 28-32 độ C.