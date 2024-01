Miền Bắc đón không khí lạnh từ giữa tuần sau

Hai đợt không khí lạnh không quá mạnh sẽ tràn đến miền Bắc từ ngày 9-10/1, kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa lạnh, Hà Nội thấp nhất 15 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hai ngày đầu tuần tới miền Bắc nhiều mây, đêm và sáng có sương mù, nhiệt độ Hà Nội xuống khoảng 19 độ C; đến trưa trời nắng 24-25 độ C do không khí lạnh suy yếu.

Từ ngày 9-10/1 và 12-13/1, hai đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống, cùng với hội tụ gió trên 5.000 m sẽ gây ở miền Bắc. Nhiệt độ trung bình ngày giảm khoảng 4-5 độ C so với đầu tuần.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày 8-9/1 khoảng 19-25 độ, từ 10/1 giảm còn 16-19 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ giảm dần từ 10/1, đến cuối tuần sau thấp nhất 7-11 độ C.

Miền Trung những ngày đầu tuần tới phổ biến ít mưa. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất lên 26-28 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận cao nhất phổ biến 29-32 độ C.

Dự báo từ ngày 10/1, với tác động của không khí lạnh, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ có mưa rào, giông.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới tiếp tục duy trì tình trạng ít mây, không mưa, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên 29-32 độ, Nam Bộ 33-35 độ C, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng cục bộ.

Cơ quan khí tượng nhận định tháng 1 nhiệt độ cả nước cao hơn 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm. Các đợt không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhưng không kéo dài.

Gia Chính