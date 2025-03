Miền Bắc đón không khí lạnh từ chiều mai

Từ chiều 28/3, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc, kéo nhiệt độ nhất xuống dưới 13 độ ở vùng núi, đồng bằng dưới 15 độ C.

Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây, hôm nay Tây Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, như Yên Châu (Sơn La) hơn 37 độ C. Trong khi đó Hà Nội và vùng đồng bằng sáng mưa nhỏ, chiều dứt mưa, nhiệt độ lên 31 độ C, ban đêm dao động 20-23 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sáng mai miền Bắc trời nắng, Tây Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, cao nhất lên 35 độ C. Từ chiều mai, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra đồng bằng và Tây Bắc Bộ.

Từ đêm mai miền Bắc có mưa, tập trung ở vùng núi và trung du. Nhiệt độ giảm 3-7 độ so với hôm nay, thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi cao dưới 13 độ C.

Sương mù trên đường Thanh Niên (Hà Nội). Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày mai 18-32 độ, sang thứ bảy, chủ nhật giảm còn 13-19 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ giảm dần, thấp nhất 11-15 độ C vào đầu tuần sau.

Miền Trung chiều nay đã xuất hiện nắng nóng cục bộ như Tương Dương (Nghệ An) 35 độ; Tuyên Hóa (Quảng Bình), Đông Hà (Quảng Trị) 36 độ C. Từ đêm mai, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng, chủ yếu ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Nhiệt độ Bắc Trung Bộ thấp nhất xuống 17-19 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo các ngày 29-30/3, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung sẽ gây mưa nhỏ cho miền Bắc, trọng tâm là Đông Bắc Bộ.

Miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh cuối mùa với cường độ trung bình. Đợt ngày 19/3, đỉnh núi Tà Xùa (Yên Bái) cao hơn 2.600 m bất ngờ xuất hiện băng giá. Đây là lần đầu tiên nơi này có băng trong tháng 3.

Dự báo, từ nay đến nửa đầu tháng 4, không khí lạnh hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm, sau đó yếu dần.

Gia Chính