Từ đêm nay, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường nên tuần tới tiếp tục kiểu trời nắng hanh, Hà Nội 24-34 độ, Sa Pa 12-22 độ C.

Miền Bắc tuần qua trời quang mây, ban đêm dưới 22 độ C, vùng núi dưới 19 độ, một số điểm như Sa Pa (Lào Cai) 12 độ, Đồng Văn (Hà Giang) gần 13 độ, Sìn Hồ (Lai Châu) gần 14 độ. Nguyên nhân là miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh khô với trường gió phân kỳ thổi từ mặt đất lên độ cao 1.500 m.

Cơ quan khí tượng dự báo đêm nay và ngày mai không khí lạnh tăng cường xuống nên tuần tới miền Bắc trời quang mây, đêm lạnh, độ ẩm phổ biến 35-41%.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội cả tuần tới khoảng 24-34 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) ban ngày 21-22 độ, ban đêm tăng dần 12-15 độ C.

Ngày 5/10, carnaval Áo dài Hà Nội diễn ra trong tiết trời thu đặc trưng nắng 32 độ C, độ ẩm chỉ 40%. Ảnh: Hoàng Giang

Miền Trung dưới tác động của không khí lạnh tăng cường cộng thêm ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông nên tuần tới sẽ có mưa rào, giông, tâm mưa ở Trung Trung Bộ. Nhiệt độ phổ biến 29-32 độ C.

Trong đó hai ngày 7-8/10, khu vực từ nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế mưa 20- 40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Các đợt mưa với cường suất lớn trên 100 mm trong 6 giờ có thể gây sạt lở đất, lũ quét.

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận mưa về chiều tối, cục bộ có điểm mưa to trên 70 mm. Thanh Hóa, phần phía bắc của tỉnh Nghệ An có mưa vài nơi.

Nam Bộ và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục 6-8 độ vĩ bắc nên tuần tới có mưa rào, giông nhiều ngày, tập trung về chiều tối. Ban ngày, Nam Bộ nắng 32-34 độ, Tây Nguyên 28-31 độ C.