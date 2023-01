Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ yếu sẽ giữ nhiệt độ ở miền Bắc trong khoảng 18-20 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết đêm nay và ngày mai không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, tuy nhiên không quá mạnh nên nền nhiệt không có nhiều thay đổi. Tuần tới, trời có mây về sáng, trưa chiều hửng nắng.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội tuần tới 15-23 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ 6-15 độ C.

Tại Miền Trung, các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hoà trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa, giông do tác động của không khí lạnh tăng cường kết hợp với ảnh hưởng nhiễu động trong đới gió đông.

Từ ngày 5/1, một đợt không khí lạnh tăng cường khác sẽ gây mưa ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận.

Đến ngày 4/1, khu vực Nam Bộ ít mưa, trời nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên khoảng 24-27 độ C, Nam Bộ 28-32 độ C.

Đến ngày 5-7/1, dưới tác động của không khí lạnh và gió đông, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa diện rộng, cục bộ có nơi mưa to.

Xu thế nhiệt độ trung bình tháng 1/2023 tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ được dự báo phổ biến cao hơn 0,5 độ C; riêng Đông Bắc Bộ cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các khu vực khác phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 độ C.

Gia Chính