Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Không khí lạnh tăng cường khiến những ngày đầu tuần tới miền Bắc rét và có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ sau đó nhích dần.

Ngày 4/12, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) vẫn là nơi ghi nhận nhiệt độ thấp nhất với hơn 6 độ C. Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang) khoảng 9 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết đêm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Bắc Bộ nên trời có mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 6/12, không khí lạnh yếu dần, nhưng miền Bắc trời vẫn nhiều mây.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội thứ hai 14-17 độ C, sau đó mỗi ngày nhích 1-2 độ C, đến cuối tuần ở mức 15-25 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa trong tuần nhiệt độ duy trì 10-16 độ C.

Người Hà Nội trong gió lạnh mùa đông bên Hồ Gươm. Ảnh: Giang Huy

Miền Trung ba ngày gần đây có mưa lớn do chịu tác động của không khí lạnh và gió đông. Tuần tới, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến dưới 23 độ C, khu vực từ Đà Nẵng vào đến Quảng Ngãi trời lạnh về đêm và sáng.

Dự báo từ nay đến 6/12, khu vực từ Hà Tĩnh vào đến Quảng Bình có mưa với lượng phổ biến 50-100 mm, Quảng Trị đến Khánh Hòa 100-200 mm, có nơi trên 200 mm.

Do mưa lớn kéo dài, các sông miền Trung dâng cao, các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-5 m, hạ lưu từ 1-3 m. Đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1-2, có sông trên báo động 2. Ở trung du, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có nguy cơ ngập lụt.

Nam Bộ dù đã sang tháng 12, nhưng do tác động của rãnh áp thấp trục 5-7 độ vĩ Bắc nên tuần tới vẫn có nhiều ngày mưa giông, thời gian tập trung về chiều và tối, nhiệt độ phổ biến từ 29-32 độ C.

Gia Chính