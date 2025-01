Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh dịp Tết Ất Tỵ

Ngày 26 Tết Ất Tỵ, miền Bắc trời nắng, người dân có thể tranh thủ dọn dẹp nhà cửa; từ ngày 27 không khí lạnh tràn về kéo nhiệt độ xuống thấp.

Sáng 17/1, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết từ ngày 17 đến 25/1 (tức 18-26 tháng chạp), miền Bắc buổi sáng có sương mù nhẹ, ngày nắng ấm, đêm trời rét.

Từ ngày 26 đến 31/1 (tức 27 tháng chạp đến mùng 3 Tết), miền Bắc chịu tác động của không khí lạnh mạnh, vùng núi rét đậm, trung bình ngày từ 13 đến 15 độ C. Đông Bắc Bộ mưa phùn. "Những ngày trong Tết sẽ có các đợt không khí lạnh bổ sung khiến nhiệt độ duy trì thấp", ông Lâm nói.

Người lao động ở Hưng Yên chở quất cảnh đi tiêu thụ sáng 17/1. Ảnh: Hoàng Giang

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội từ nay đến trước 26/1 nhiệt độ phổ biến 14-27 độ C. Ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn (28/1), nền nhiệt giảm còn 15-18, sang mùng 1 Tết Ất Tỵ ban ngày xuống 16 độ C do không khí lạnh mạnh.

Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa, tỉnh Lào Cai trước Tết rét 8-17 độ C; từ ngày 25/1 nhiệt độ giảm, đến 29/1 (mùng 1 Tết) còn 7-10 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế từ nay đến Tết Ất Tỵ trời nhiều mây, không mưa; Đà Nẵng - Bình Thuận ngày nắng nhẹ. Giai đoạn 26-31/1, Bắc Trung Bộ mưa nhỏ, trời lạnh về đêm. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác, tập trung vào ngày 28/1 (29 tháng chạp).

Nam Bộ và Tây Nguyên từ nay đến Tết trời nhiều mây, sương mù nhẹ, không xuất hiện nắng nóng. "Đây là sự khác biệt của năm nay vì thông thường nếu miền Bắc mưa rét dịp Tết thì Nam Bộ sẽ nắng nóng, nhưng năm nay nhiệt độ chỉ tăng đến trước ngày 27 tháng chạp và giảm xuống dưới ngưỡng nắng nóng trong dịp Tết", ông Hoàng Phúc Lâm nói thêm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia lưu ý trong các ngày 2-5 Tết, ven biển Đông Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của đợt triều cường với đỉnh triều cao nhất có thể đạt 4,1 m, gây ngập úng cục bộ cho một số vùng ven biển, cửa sông ở TP HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long.

Từ nay đến tháng 3, không khí lạnh sẽ hoạt động tương đương trung bình nhiều năm nên sẽ xảy ra rét đậm, rét hại. Người dân cần đề phòng xuất hiện các đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại diện rộng, băng giá, sương muối ở vùng núi phía Bắc.

Lịch nghỉ Tết Ất Tỵ. Đồ họa: Đăng Hiếu

Gia Chính