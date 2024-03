Miền Bắc đón không khí lạnh, giảm nồm ẩm

Đợt không khí lạnh ảnh hưởng miền Bắc từ đêm mai (18/3) khiến nhiệt độ vùng đồng bằng phổ biến 15-18 độ C, tình trạng nồm ẩm giảm dần.

Bốn ngày nay, miền Bắc trời có mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm không khí cao gây ra hiện tượng nồm ẩm, tường nền nhà đổ mồ hôi, quần áo phơi không khô. Nguyên nhân là tác động không khí lạnh suy yếu cùng đới gió đông nam ẩm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn cho biết đêm nay và ngày mai, miền Bắc vẫn sẽ duy trì tình trạng thời tiết trên. Từ đêm mai, sẽ có một đợt gió mùa đông bắc ảnh hưởng Bắc Bộ gây mưa rào, giông, do đó tình trạng nồm ẩm giảm dần. Cao điểm của đợt lạnh này dự báo từ ngày 19 đến 21/3, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ, khu vực vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày 19-27 độ, sau đó cao nhất trong ngày giảm còn 21 độ và duy trì trong ba ngày, ban đêm 16-18 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ xuống thấp nhất đợt 11-14 độ C vào giữa tuần tới.

Miền Trung, khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh, từ ngày 19/3 cũng chịu tác động của đợt gió mùa đông bắc gây mưa giông, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm xuống dưới 23 độ C. Khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi, từ đêm 19/3 cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, xuất hiện mưa rào, giông, nhiệt độ giảm xuống dưới 30 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên trong tuần tới tiếp tục chịu tác động của khối không khí ổn định, đêm ít mưa, hoặc không mưa. Tây Nguyên sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời tạnh ráo, có nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày 31-34 độ, Nam Bộ 33-36 độ, nhiều nơi ở miền Đông Nam Bộ nắng nóng 35-37 độ C.

Gia Chính