Miền Bắc đón không khí lạnh đầu mùa

Đợt không khí lạnh đầu mùa sẽ giúp thời tiết ở miền Bắc dịu mát trong tuần tới, miền Trung kết thúc nắng nóng.

Ngày 27/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, rãnh áp thấp đang bị khối không khí lạnh đầu mùa nén và đẩy từ phía bắc xuống. Trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc sẽ xuất hiện đợt mưa với lượng phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 150 mm.

Từ 29/8, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh đầu mùa nên nhiệt độ giảm, thời tiết đa phần tạnh ráo.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội tuần tới 25-34 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 15-25 độ C.

Hồ Gươm và các công trình lân cận. Ảnh: Giang Huy

Miền Trung ngày mai nắng nóng có xu hướng thu hẹp dần, chỉ còn xuất hiện ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Từ 29/8, nắng nóng có khả năng kết thúc ở các tỉnh miền Trung. Nguyên nhân là do tác động của không khí lạnh đầu mùa kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới gây mưa từ Nghệ An đến Quảng Bình với lượng phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 100 mm. Mưa sau đó có xu hướng dịch xuống các tỉnh phía nam.

Dịp nghỉ lễ 2/9 (từ 1 đến 4/9), khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mưa, ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất ngày 32-35 độ C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào, giông, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-24 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên từ nay đến hết nghỉ lễ Quốc khánh có mưa rào, giông vào chiều tối, ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ C, ở Nam Bộ 29-32 độ C.

Gia Chính