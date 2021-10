Miền Bắc đón không khí lạnh

Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Đông Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, chiều và đêm 9/10.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 10/10 nhiệt độ miền Bắc và Thanh Hóa giảm 4-5 độ so với hôm nay, thấp nhất phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Hoàn lưu bão Lionrock kết hợp với không khí lạnh sẽ khiến Bắc Bộ mưa to từ chiều 10/10 đến 11/10; ngày 10-12/10, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to. Các tỉnh Đông Bắc Bộ mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 300 mm; Tây Bắc Bộ mưa 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh lượng mưa 100-250 mm, có nơi trên 250 mm.

Khu vực Hà Nội từ chiều 9/10 đến 11/10 mưa to, từ ngày 10/10, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-21.

Dự kiến hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Lionrock. Ảnh: NCHMF

Về bão Lionrock, cơ quan khí tượng cho biết lúc 10h ngày 9/10, bão ở trên đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất 75 km/h, cấp 8, giật cấp 10.

Trong hôm nay, bão theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10 km/h, đi vào vịnh Bắc Bộ. Đến 10h ngày 10/10, tâm bão cách Hải Phòng khoảng 90 km, cách Nam Định khoảng 100 km, cách Thanh Hóa khoảng 170 km; sức gió mạnh nhất 90 km/h, cấp 8-9, giật cấp 11.

Ngày 10/10, bão có khả năng đổi theo hướng tây tây nam với tốc độ 15-20 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó đi vào đất liền các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 22h ngày 10/10, áp thấp nhiệt đới trên đất liền Thanh Hóa, sức gió mạnh nhất 50 km/h, cấp 6, giật cấp 8.

Hôm nay và ngày mai, ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, phía Bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh trên đất liền phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 3-4.

Đài khí tượng Nhật Bản nhận định sau khi vào vịnh Bắc Bộ bão sẽ hướng xuống các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An với sức gió khoảng 90 km/h. Đài Hong Kong cũng nhận định hướng đi tương tự nhưng sức gió khoảng 75 km/h. Tuy nhiên, đài Hải quân Mỹ cho rằng tâm bão sẽ vào Thái Bình với sức gió 65 km/h.

Gia Chính