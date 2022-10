Miền Bắc đón gió mùa đông bắc từ ngày 9/10

Miền Bắc sẽ đón đợt gió mùa đông bắc đầu tiên vào ngày 9-10/10, nền nhiệt tại Hà Nội dao động 23-26 độ, Sa Pa (Lào Cai) 14-19 độ C.

Những ngày qua, miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa liên tục do tác động của hoàn lưu bão Noru (đổ bộ Đà Nẵng - Quảng Nam ngày 28/9) kết hợp với rãnh thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, đêm nay và ngày mai, hai khu vực trên tiếp tục mưa, sau đó trời chuyển khô ráo. Đến ngày 9-10/10, miền Bắc sẽ đón đợt gió mùa đông bắc và trời mưa giông trở lại.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội từ nay đến giữa tuần sau tăng dần, nếu thứ hai 24-32 độ thì thứ năm là 23-35, chủ nhật giảm còn 23-26 độ C do đón gió mùa đông bắc. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa chủ nhật tuần sau còn 14-19 độ, giảm 3-4 độ C so với hiện nay.

Miền Trung mưa cũng giảm nhanh từ ngày mai, một số khu vực còn xuất hiện mưa giông về chiều tối, tuy nhiên lượng không lớn. Từ ngày 8/10 trở đi, do tác động của gió mùa đông bắc, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to (từ 16 đến 100 mm trong 24 giờ).

Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới xuất hiện mưa giông về chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Nền nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên 28-31 độ, Nam Bộ 32-33 độ C.

Gia Chính