Miền Bắc đầu tuần tới mưa lớn, cuối tuần nắng

Chịu ảnh hưởng của bão Prapiroon, miền Bắc sẽ mưa lớn đến hết ngày 24/7, miền Nam cũng mưa do gió mùa tây nam hoạt động mạnh đến giữa tuần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết miền Bắc từ ngày 22/7 đến 24/7 sẽ mưa lớn, trọng tâm là Đông Bắc Bộ mưa 100-200 m, có nơi trên 250 mm. Các khu vực khác mưa 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp, đô thị. Từ ngày 25/7, mưa giảm dần, trời nắng trở lại.

Hà Nội mưa lớn, gây ngập một số tuyến phố tháng 5/2022. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ba ngày đầu tuần 26-32 độ C, từ thứ năm nhiệt độ cao nhất tăng lên 36 độ, ban đêm 27-28 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) dao động 20-26 độ C.

Miền Trung, khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh chịu tác động của hoàn lưu bão nên hai ngày 23-24/7 trời mưa. Riêng Thanh Hóa mưa 50-100 mm, có nơi trên 100 m. Từ ngày 25 đến 27/7, miền Trung mưa giảm, chỉ còn vào chiều tối.

Nhiệt độ cao nhất trong hai ngày đầu tuần ở miền Trung khoảng 32-35 độ C. Từ ngày 25/7, Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng 35-37 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên mưa diện rộng vào ngày 22-24/7 do gió mùa tây nam hoạt động mạnh, cao nhất ở Tây Nguyên 30 độ C, Nam Bộ 31-33 độ. Ngày 25-27/7, gió mùa tây nam suy yếu, mưa giảm, nền nhiệt tăng 2 độ so với đầu tuần.

Cơ quan khí tượng dự báo một tháng tới nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ 0,5-1 độ C. Lượng mưa ở Bắc Bộ, Tây nguyên và Nam Bộ cao hơn trung bình nhiều năm 5-20%.

Gia Chính