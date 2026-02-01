Miền Bắc đầu tuần tạnh ráo, cuối tuần mưa rét

Không khí lạnh suy yếu sẽ giúp miền Bắc tuần tới tạnh ráo, cuối tuần mưa trở lại do tác động của đợt không khí lạnh mới.

Hai ngày qua, miền Bắc trời rét, tạnh ráo do tác động của không khí lạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ 3 đến 5/2, không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có sương mù, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên trên 22 độ.

Cơ quan khí tượng dự báo ngày 6-7/2 miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mới, trời sẽ chuyển mưa và rét trở lại, nhưng chưa có dấu hiệu xảy ra rét đậm hoặc rét hại diện rộng.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội đầu tuần 14-21 độ, sau đó tăng lên 17-24 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần 9-11 độ, đến cuối tuần tăng lên 12-22 độ C.

Người dân thu hoạch đào bán dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Hoàng Giang

Miền Trung chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn nên đêm qua và hôm nay Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện mưa nhiều nơi.

Từ nay đến hết ngày 3/2, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ duy trì tình trạng mây nhiều, có mưa, tập trung từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng. Từ ngày 4/2, không khí lạnh suy yếu, mưa miền Trung sẽ giảm trong hai ngày 5-6/2, đến ngày 7/2 sẽ mưa trở lại do tác động của đợt không khí lạnh mới.

Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ tuần tới thời tiết ổn định, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Cao nguyên Trung Bộ trời rét nhẹ về đêm và sáng sớm, trong ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, còn Nam Bộ đêm và sáng nhiệt độ 20-23 độ, ngày nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Gia Chính