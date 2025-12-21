Miền Bắc đầu tuần nắng hanh, giữa tuần có mưa

Bắc Bộ duy trì thời tiết nắng hanh, tạnh ráo đến khoảng 23/12; từ giữa tuần sau, không khí lạnh tăng cường gây mưa, nhiệt độ giảm, sau đó trời ấm dần.

Những ngày qua, miền Bắc sáng sớm có sương mù nhẹ, ban ngày hửng nắng do chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết thời tiết tạnh ráo sẽ duy trì ở Bắc Bộ đến hết ngày 23/12.

Từ 24/12, một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây mưa nhiều nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 20 độ C. Sau ngày 25/12, khối không khí lạnh suy yếu, nền nhiệt tăng dần.

Theo dự báo của Accuweather, nhiệt độ Hà Nội trong ba ngày đầu tuần tới dao động 20-26 độ C, từ thứ 5 giảm còn khoảng 15-20 độ. Các khu vực vùng núi cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần phổ biến 10-19 độ, sau đó giảm xuống 8-9 độ C.

Thiếu nữ chụp ảnh tại hồ Gươm khi trời hửng nắng ngày 20/12. Ảnh: Gia Chính

Tại Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong đêm qua và sáng nay nhiều nơi có mưa. Mưa tiếp diễn ở khu vực Quảng Trị đến Khánh Hòa trong hôm nay, sau đó giảm dần trên toàn vùng.

Từ 25/12, khi không khí lạnh tiếp tục tăng cường từ phía bắc, mưa sẽ xuất hiện trở lại ở khu vực Thanh Hóa đến Khánh Hòa. Trong đợt này, nhiệt độ thấp nhất tại Thanh Hóa đến Huế phổ biến dưới 23 độ C.

Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ từ nay đến 23/12 chủ yếu ít mưa, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên Trung Bộ dưới 20 độ, cao nhất 25-28 độ; Nam Bộ thấp nhất dưới 23 độ, cao nhất 30-33 độ C. Từ đêm 24/12, Nam Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của rãnh xích đạo hoạt động yếu, xuất hiện mưa trái mùa.

Gia Chính