Miền Bắc đầu tuần mưa, giữa tuần tạnh ráo

Mưa nhỏ và sương mù sẽ duy trì ở miền Bắc thêm hai ngày, sau đó trời nắng trở lại, Tây Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất lên 35 độ C.

Đêm qua và hôm nay, miền Bắc mưa nhỏ, tập trung ở trung du và đồng bằng do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường lệch đông cùng hội tụ gió trên mực 5.000 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định hình thái thời tiết trên sẽ duy trì ở miền Bắc trong hai ngày đầu tuần tới (7-8/4). Mưa phùn, sương mù sẽ dày hơn. Riêng Tây Bắc Bộ đêm nay và ngày mai sẽ có mưa rào, giông.

Từ ngày 9/4, không khí lạnh suy yếu nhường chỗ cho vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng, giúp miền Bắc chuyển nắng, nhiệt độ Đông Bắc Bộ tăng lên 25-28 độ C. Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao nhất trên 35 độ C vào ngày 10-11/4.

Người dân đội mưa xem đua thuyền ở Phú Thọ, sáng 6/4. Ảnh: G.C

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội hai ngày đầu tuần tới khoảng 21-26 độ, sau đó mỗi ngày tăng 2-3 độ, đến cuối tuần 22-33 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần 15-18 độ, cuối tuần 18-25 độ C.

Trung Bộ, khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh có sương mù, mưa vài nơi trong ngày mai. Từ ngày 8/4, không khí lạnh suy yếu, vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng sẽ khiến Trung Bộ giảm mưa, trời nắng, cao nhất 29-32 độ C. Từ ngày 10-12/4, các địa phương Thanh Hóa - TP Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng.

Nam Bộ và Tây Nguyên từ nay đến ngày 10/4 phổ biến ít mưa, trời nắng, nhiệt cao nhất ngày ở Tây Nguyên khoảng 31-34 độ, Nam Bộ 33-36 độ C, nắng nóng ở Đông Nam Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, tháng 4 nhiệt độ trung bình ở miền Bắc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C; từ Thanh Hóa đến Huế thấp hơn 0,5-1 độ C.

Tổng lượng mưa tháng 4 trên cả nước phổ biến thấp hơn 5-15 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ, Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có nơi cao hơn 10-30 mm.

Gia Chính