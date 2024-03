Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm hiếm gặp

Đợt rét đậm cuối tháng 2, đầu tháng 3 ở miền Bắc đã kéo dài 7 ngày (từ 24/2), là đợt dài nhất cùng kỳ trong 18 năm qua.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, cho biết ngày 27/2 trời rét nhất, 10 tỉnh thành ghi nhận mức nhiệt dưới 10 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ hơn 2 độ, Đồng Văn (Hà Giang), Trùng Khánh (Cao Bằng) 6 độ C. Tại Hà Nội, bốn trạm khí tượng Hà Đông, Hoài Đức, Sơn Tây, Ba Vì hơn 11 độ C.

"Rét đậm (trung bình ngày từ 13 tới 15 độ C) vào thời gian này không bất thường do tháng 2 vẫn là giai đoạn chính đông ở Bắc Bộ. Tuy nhiên, rét đậm kéo dài 7 ngày là hiếm gặp. Khoảng 10-15 năm gần đây ít ghi nhận đợt rét nào kéo dài từ tháng 2 sang tháng 3", ông Hưởng nói. Đợt rét gần nhất vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 kéo dài 10 ngày là vào năm 1996.

Ông Hưởng dự báo rét đậm sẽ duy trì hết ngày mai (2/3), sau đó nhiệt độ tăng dần do không khí lạnh suy yếu, vùng thấp phía tây phát triển mở rộng. Từ ngày 4/3, nhiều khu vực sẽ nắng, riêng Tây Bắc Bộ có thể nắng nóng cục bộ, cao nhất ngày lên 35 độ C.

Người dân đi làm trong thời tiết rét cuối tháng 2/2023. Ảnh: Ngọc Thành

Trong tháng 3, xu thế nhiệt độ chung sẽ cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ C. Miền Bắc vẫn sẽ đón các đợt không khí lạnh, tuy nhiên ít khả năng rét đậm.

Chuyên gia thời tiết Nguyễn Ngọc Huy cho rằng đợt rét hiện tại sẽ duy trì hết ngày 3/3. Từ ngày 4 đến 8/3, miền Bắc sẽ nắng, trong đó ngày 5-6/3 nhiệt độ cao nhất lên 25-28 độ, Bắc và Trung Trung Bộ 36 độ C.

Từ ngày 9 đến 14/3, không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc. Do không kèm theo gió mạnh lại di chuyển lệch đông nên không khí lạnh chủ yếu ảnh hưởng tới Đông Bắc Bộ và một phần của đồng bằng Bắc Bộ. Nhiệt độ ở miền Bắc sẽ giảm xuống dưới 20 độ, vùng núi dưới 15 độ C.

"Do nóng, lạnh đột ngột nên mọi người lưu ý bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và những người có bệnh hô hấp", ông Huy khuyến cáo.

Gia Chính