Miền Bắc cuối tuần nắng nóng

Từ ngày mai , miền Bắc tăng nhiệt, đến cuối tuần có thể lên 37 độ; miền Nam tiếp tục nắng nóng 35-36 độ C đến hết tuần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sau bốn ngày miền Bắc mát mẻ do không khí lạnh tràn về, từ ngày mai vùng áp thấp nóng phía tây phát triển, nhiệt độ tăng mỗi ngày 1-2 độ C, đến cuối tuần xảy ra nắng nóng.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày mai 25-30 độ, những ngày tiếp theo tăng dần và đến lập hạ (6/5) sẽ lên 37 độ C - ngưỡng nắng nóng gay gắt. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) dao động 17-31 độ C.

Bãi biển Đồ Sơn, TP Hải Phòng ngày 1/5. Ảnh: Lê Tân

Miền Trung ngày mai xuất hiện nắng nóng cục bộ ở phía tây Bắc Trung Bộ, từ ngày 4-7/5 sẽ mở rộng ra toàn miền. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C - ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn đang trong mùa khô với đặc điểm ít mưa, nắng nhiều. Các ngày 4-6/5, nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên khoảng 32-34 độ, Nam Bộ 35-37 độ C.

Từ ngày 7/5, do có gió tây nam đầu mùa, mưa giông xuất hiện ở Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều tối, nắng nóng giảm dần.

Dự báo một tháng tới nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ C, riêng Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn 2 độ C. Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt hơn, mưa bão ít hơn do tác động của El Nino.

Gia Chính