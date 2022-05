Miền Bắc cuối tuần mưa giông

Hai ngày cuối tuần miền Bắc mưa giông với lượng phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, mưa giông do ảnh hưởng của gió đông và đông nam ẩm hoạt động mạnh, tập trung vào chiều và đêm ngày 7-8/5. Mưa chủ yếu ở Đông Bắc, Việt Bắc, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại những nơi này.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội ngày mai 25-30 độ, sang đầu tuần sau nhiệt độ nhích dần, đến thứ tư 26-33 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ cuối tuần lên 16-22 độ C.

Miền Trung những ngày tới phổ biến trạng thái ít mưa, ngày nắng ráo, riêng Bắc Trung Bộ hai ngày cuối tuần cũng có mưa rào, giông rải rác. Nhiệt độ miền Trung những ngày tới không quá gay gắt, cao nhất 36 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên trong mấy ngày tới chiều tối nhiều khả năng xuất hiện mưa giông, ban ngày trời nắng.

Năm nay nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ giữa tháng 5, muộn hơn nửa tháng so với trung bình nhiều năm, cường độ không gay gắt và kéo dài như năm 2020 hoặc năm 2021.

Gia Chính