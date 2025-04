Miền Bắc có thể xuất hiện giông lốc, mưa đá từ ngày 11/4

Gió mùa đông bắc cường độ trung bình sẽ ảnh hưởng miền Bắc từ ngày 11/4, có thể gây mưa rào, giông diện rộng, một số khu vực có mưa đá, gió giật mạnh.

Hai ngày 8-9/4, thời tiết miền Bắc phân cực khi Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sương mù về đêm và sáng, nhiệt độ dưới 30 độ C do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu. Trong khi đó, Tây Bắc Bộ nắng nóng cục bộ 35-37 độ C do tác động của vùng thấp phía tây phát triển mở rộng.

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định hình thái thời tiết trên sẽ duy trì ở miền Bắc thêm hai ngày tới. Từ khoảng đêm 11/4, một đợt gió mùa đông bắc cường độ trung bình sẽ ảnh hưởng đến khu vực này.

Mưa đá ở Sơn La ngày cuối tháng 3. Ảnh: G.C

Đặc điểm của đợt gió mùa đông bắc này là ít khả năng gây gió mạnh, sóng cao trên biển nhưng sẽ gây mưa rào, giông diện rộng, cục bộ có nơi mưa lớn. Trong mưa giông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá. Nguyên nhân là có sự tranh chấp giữa hai khối không khí lạnh và nóng ấm.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm từ 24-31 độ C xuống 19-28 độ vào cuối tuần. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) giảm từ 19-25 còn 12-16 độ C.

Miền Trung, khu vực Thanh Hóa - TP Huế được cảnh báo mưa rào, giông và khả năng xảy ra mưa đá, tố, lốc như với miền Bắc.

Cục Quản lý đê điều và Phòng thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khuyến cáo do chưa thể dự báo thời gian và địa điểm chính xác xảy ra mưa đá, giông lốc nên vào thời điểm giao mùa như hiện tại người dân đang ở ngoài trời thấy mây đen kéo tới thì cần tìm nơi trú ẩn an toàn, không đứng dưới gốc cây.

Với cây trồng, hoa màu dễ bị nát dập, người dân có thể dựng giàn che dọc theo luống, nên làm giàn dạng mái hình tam giác để giảm tác động của hạt mưa đá khi va chạm. Đá sẽ rơi xuống hai bên luống cây, không đâm thủng giàn che.

Trong tháng 3, các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên đã xảy ra mưa đá, giông lốc ở một số xã vào các ngày 12, 13, 23, 25.

Gia Chính