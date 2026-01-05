Miền Bắc có thể xuất hiện băng giá, sương muối

Các đợt không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục tràn xuống Bắc Bộ từ chiều tối nay gây rét đậm, rét hại diện rộng; vùng núi cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 5 độ C, nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối.

Sáng 1/1, nhiệt độ Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C; riêng khu vực núi Đông Bắc Bộ 12-15 độ C. Do có mưa phùn, thời tiết rét buốt hơn. Đợt rét này kéo dài từ đầu tháng 1 do không khí lạnh liên tục được tăng cường.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh từ phía bắc đã ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ. Từ đêm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh, mở rộng ảnh hưởng ra đồng bằng và Tây Bắc Bộ.

Đợt không khí lạnh này dự báo gây rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Theo trang Accuweather của Mỹ, nhiệt độ Hà Nội ngày mai giảm khoảng 2 độ so với hôm nay, dao động 14-17 độ C; những ngày sau, ban ngày tăng lên 22-24 độ C nhưng ban đêm giảm xuống 11-12 độ C. Tại các điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ có thể xuống 3-7 độ C vào giữa tuần.

Không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ. Ảnh: Giang Huy

Bắc Trung Bộ cũng chịu tác động của không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ C.

Không khí lạnh gây gió mạnh cấp 2-3 trên đất liền, ven biển cấp 3-4. Trên biển, từ gần sáng mai, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3 m. Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m.

Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và giữa Biển Đông có gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 3-5 m. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía tây Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây Trường Sa, gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 4-6 m.

Ngoài ra, không khí lạnh gây mưa rào, giông tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng. Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng đô thị, khu công nghiệp.

Gia Chính

>>> Xem thêm thông tin thời tiết