Từ ngày 14/5, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội 19-21 độ, Sa Pa 13-18 độ C, mưa diện rộng.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia) phân tích đang là mùa hè, miền Bắc phổ biến 25-31 độ nên không khí lạnh sẽ không kéo nhiệt độ giảm sâu, chỉ giảm 5-10 độ C. Tuy nhiên, nó sẽ gây gió đông bắc mạnh cấp 6 ở vịnh Bắc Bộ, ven biển miền Trung; gây mưa ở miền Bắc, sau đó mở rộng ra miền Trung trong ngày 15-16/5.

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc vào tháng 5 năm nào cũng có, nhưng theo ông Hưởng, cường độ gió cấp 6, giật cấp 7-8 thì hiếm gặp. So sánh cấp gió, diễn biến thời tiết thì đợt không khí lạnh này tương tự với đợt tháng 5/2011, tức là 10 năm hiện tượng này lặp lại một lần.

Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh hiếm gặp Ông Nguyễn Văn Hưởng nói về đợt không khí lạnh sắp tới. Video: CTV

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội ngày 14/5 dao động 21-26 độ, đến ngày 16/5 giảm còn 20-23 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) ngày 16/5 còn 13-18 độ C. Sau đó, miền Bắc tăng mỗi ngày 2 độ, đến thứ bảy tuần sau Hà Nội lên 26-30 độ C.

Ngoài đợt ngày 14/5, nửa cuối tháng 5 miền Bắc tiếp tục đón một số đợt không khí lạnh yếu, gây mưa giông ở miền Bắc. Xu hướng nhiệt cuối tháng 5, đầu tháng 6 thấp hơn trung bình nhiều năm do tác động của La Nina.

Cuối tháng 6 đến đầu tháng 8, miền Bắc và Trung nóng nhất, xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt, cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên.

Gia Chính