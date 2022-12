Không khí lạnh kéo nhiệt độ nhiều nơi ở vùng núi phía Bắc xuống dưới 10 độ C, một số nơi dưới 3 độ C.

Ngày 18/12, miền Bắc bước sang ngày thứ hai chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều nơi ở miền núi nhiệt độ giảm 4-5 độ C so với hôm qua, có nơi xuống khoảng 2 độ C.

Miền Bắc chìm sâu trong rét Băng giá tại Fansipan. Video: Sun World Fansipan Legend

Tại Fansipan (Lào Cai) băng giá xuất hiện từ sớm qua và tan khi mặt trời mọc. Nhưng đến 14h, băng đã hình thành trở lại với độ dày lớn hơn, phủ kín cây cỏ từ độ cao 2.500 m trở lên và duy trì đến sáng nay.

Một nhân viên làm việc tại Fansipan cho biết, sớm nay sương muối phủ trắng khắp nơi, băng giá đóng trên các cành cây, vật dụng. Cũng như hôm qua, băng bắt đầu tan khi mặt trời lên và chỉ còn ở khu vực có độ cao từ 2.500 m đến hơn 3.000 m.

Nhiệt độ thấp nhất cả nước đang ở mức dưới 3 độ C gồm Sa Pa (Lào Cai) và Trùng Khánh (Cao Bằng).

Các điểm nhiệt độ dưới 5 độ C gồm Sìn Hồ (Lai Châu), Pha Đin (Điện Biên), TP Cao Bằng, Nguyên Bình (Cao Bằng). Diện ghi nhận nhiệt độ dưới 10 độ C rộng hơn gồm Mường Tè, Than Uyên (Lai Châu), Mộc Châu (Sơn La), Bắc Hà (Lào Cai), Mù Cang Chải (Yên Bái), Hoàng Su Phì, Bắc Quang (Hà Giang), Chợ Rã, Ngân Sơn (Bắc Kạn), Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Đồng bằng Bắc Bộ không có tỉnh nào nhiệt độ dưới 10 độ C, nhiệt độ chủ yếu dao động 13-15 độ C. Tại Hà Nội, các điểm đo của cơ quan khí tượng cho thấy, nhiệt độ thấp nhất ở trạm Ba Vì là 13 độ C, các điểm khác 15 độ C.

Băng giá phủ trắng ngọn cây trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Sun World Fansipan Legend

Miền Trung cũng đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ các tỉnh từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh dao động khoảng 13-16 độ C, điểm ghi nhận nhiệt độ thấp nhất là Quỳ Châu (Nghệ An) 13 độ C.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ 12-17 độ C. Điểm có nhiệt độ thấp nhất là Khe Sanh (Quảng Trị) gần 13 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết những ngày tới miền Bắc và Trung tiếp tục chìm sâu trong rét. Dự kiến nhiệt độ sáng mai và sáng 20/12 sẽ tiếp tục giảm so với hôm nay.

Dự báo nền nhiệt các tháng chính đông (từ tháng 12/2022 đến 2/2023) xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng tháng 1/2023 cao hơn khoảng 0,5 độ C. Rét đậm, rét hại tập trung trong thời kỳ này, phổ biến 2-5 ngày mỗi đợt.

Gia Chính