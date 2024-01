Miền Bắc chìm sâu trong giá rét dưới 10 độ

Tất cả 25 tỉnh thành miền Bắc sáng nay đều rét dưới 10 độ C, thấp nhất là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) âm 2,9 độ, giảm hơn sáng qua gần 2 độ.

Nhiệt độ miền Bắc sáng nay giảm khoảng 0,5-2 độ so với sáng qua. Tại núi Mẫu Sơn, băng vẫn tràn ngập từ đỉnh 1.520 m xuống dưới độ cao 900 m. Băng dày 2-4 cm, bao phủ tất cả cây cối, thảm cỏ, phương tiện để ngoài trời.

Ngoài Lạng Sơn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận 8 tỉnh rét dưới 5 độ gồm: Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) hơn 1 độ; Pha Đin (Điện Biên), Sa Pa (Lào Cai) hơn 2 độ; Mộc Châu (Sơn La), Ngân Sơn (Bắc Kạn), Trùng Khánh (Cao Bằng) hơn 3 độ; Sìn Hồ (Lai Châu) hơn 4 độ C.

Vùng đồng bằng nền nhiệt phổ biến 7-9 độ C. Tại Hà Nội, chỉ có trạm Hà Đông 9 độ, các trạm Ba Vì, Láng, Hoài Đức, Sơn Tây đều quanh ngưỡng 8 độ C. Chí Linh (Hải Dương) là nơi rét nhất, 7 độ C.

Hôm nay, miền Bắc trời quang mây, không mưa. Đến trưa nhiệt độ tăng dần, dự báo cao nhất ở đồng bằng, trung du 14 độ, vùng núi 8-10 độ C. Hà Nội tiếp tục cho học sinh tiểu học ở nhà.

Người dân ngoại thành Hà Nội đốt lửa sưởi ấm tối 23/1. Ảnh: Gia Chính

Tại miền Trung, rét dưới 10 độ C đã mở rộng ra Sầm Sơn, TP Thanh Hóa, Yên Định, Hồi Xuân (Thanh Hóa), Tây Hiếu (Nghệ An). Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế dao động 11-14 độ C.

Các địa phương phía nam đèo Hải Vân nhiệt độ cũng giảm so với sáng qua. TP Đà Nẵng lạnh 18 độ, Tam Kỳ (Quảng Nam) 17 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhận định rét hại (trung bình ngày từ 13 độ trở xuống) sẽ duy trì đến 26/1, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đến 25/1.

"Kết thúc rét hại, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ chuyển sang rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ trở xuống). Sau ngày 28/1, trời ấm dần", ông Hưởng nói.

Ngày 23/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh thành miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ hướng dẫn người dân phòng chống rét, nhất là người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế; có biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi.

Bộ Y tế phổ biến kiến thức, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than, củi sưởi ấm trong phòng kín; bảo đảm thuốc chữa bệnh cần thiết, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Đây là đợt rét đậm, rét hại thứ hai trong mùa đông 2023-2024. Đợt đầu ngày 17-27/12/2023, Mẫu Sơn xuống âm 2,5 độ C, thấp nhất trong 11 năm qua.

Gia Chính