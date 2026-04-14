Miền Bắc chấm dứt nắng nóng diện rộng

Đợt nắng nóng diện rộng kéo dài từ đầu tháng 4 cơ bản chấm dứt khi mức nhiệt trên 35 độ C chỉ còn tập trung ở Tây Bắc Bộ.

Sau 9 ngày nắng nóng diện rộng, trưa nay 14/4, miền Bắc trời nhiều mây, nhiệt độ giảm khoảng 1-2 độ C so với hôm qua. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong 1-2 ngày tới, nắng nóng chủ yếu ở Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nền nhiệt Hà Nội từ nay đến thứ năm dao động 24-34 độ C, đến thứ sáu giảm khoảng 6 độ, còn 24-28 độ, trời mát mẻ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) cuối tuần giảm 8 độ, xuống 15-21 độ C.

Nắng nhẹ tại tuyến đường trung tâm Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Tại miền Trung, diện nắng nóng cũng bắt đầu thu hẹp khi hai ngày tới nhiệt độ cao nhất ở Thanh Hóa xuống còn 35 độ C. Vùng từ Nghệ An đến Huế nắng nóng gay gắt nhất, nhiệt độ phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm thấp 40-45%. Khu vực từ Đà Nẵng đến Đăk Lăk nóng 36-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 17/4, nắng nóng diện rộng ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ kết thúc, các khu vực khác có xu hướng dịu dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nắng nóng kết thúc do tác động của khối không khí lạnh yếu cuối mùa. Dự báo tối 16/4 đến hết ngày 17/4, khối không khí lạnh tràn xuống miền Bắc xuất hiện mưa rào và giông diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực tồn tại nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp sẽ làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng. Thời tiết oi bức dễ gây mất nước, kiệt sức hoặc sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu ngoài trời.

Từ đầu tháng 4 đến nay, nắng nóng diện rộng xuất hiện ở cả ba miền do tác động của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp hiệu ứng gió phơn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận cao điểm vào ngày 6-8/4, Tây Hiếu 41,9 độ, Con Cuông (Nghệ An) 41,3 độ C. Tại Tây Bắc Bộ, mức nhiệt cao nhất lên 39,9 độ C ghi nhận ở trạm Mường Tè (Lai Châu).

Gia Chính