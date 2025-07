Miền Bắc chấm dứt nắng nóng

Do tác động của rãnh áp thấp, hôm nay và hai ngày tới, miền Bắc sẽ mưa giông, trọng tâm mưa là trung du và vùng núi, nắng nóng chấm dứt.

Miền Bắc bốn ngày qua nắng nóng, độ ẩm khoảng 60-65%, thời gian nắng trên 35 độ C kéo dài 11-16 giờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm qua ở trạm Láng, Sơn Tây trên 38 độ C, các trạm Hoài Đức, Hà Đông, Ba Vì gần 38 độ. Trạm đo tại Sơn Động (Bắc Giang) ghi nhận mức nhiệt cao nhất miền Bắc, trên 39 độ C.

Chiều qua, một rãnh áp thấp có trục đi qua miền Bắc đã gây mưa rào, giông diện rộng. Lượng mưa từ 19h hôm qua đến 8h hôm nay ở Chiềng Công (Sơn La) 125 mm, Ngọc Long (Tuyên Quang) 100 mm, Pu Sam Cáp (Lai Châu) 128 mm, Huổi Lèng 1 (Điện Biên) 155 mm.

Mây giông trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Cơ quan khí tượng dự báo đêm nay và ngày mai miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên có mưa rào, giông nhiều nơi, trọng tâm mưa là vùng núi và trung du. Nhờ có mưa nên nhiệt độ hai ngày tới xuống dưới mức nắng nóng (dưới 35 độ C).

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày mai còn 26-32 độ, đến cuối tuần tăng trở lại 28-36 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) dao động 20-26 độ C.

Từ ngày 2 đến 4/8 rãnh áp thấp yếu đi, miền Bắc dứt mưa và chuyển nắng nóng trở lại.

Miền Trung nằm ở phần phía nam của rãnh áp thấp có trục đi qua miền Bắc, cộng với tác động của hiệu ứng gió phơn nên từ nay đến hết tuần khu vực Thanh Hóa - Huế, duyên hải Nam Trung Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên) và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, giông về chiều tối do chịu sự chi phối của gió mùa tây nam với cường độ trung bình. Nhiệt độ cao nhất ngày ở cao nguyên Trung Bộ 29-31 độ, Nam Bộ 32-34 độ C.

Gia Chính

Xem chi tiết dự báo thời tiết 7 ngày tại đây.