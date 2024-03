Miền Bắc bắt đầu nắng nóng

Khu vực Tây Bắc ngày 31/3 ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C, cao nhất lúc 13h tại Yên Châu, Sơn La, là hơn 37 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây mở rộng và hoạt động mạnh, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ sẽ gia tăng từ ngày mai và dự báo kéo dài đến cuối tuần tới. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Bắc Bộ phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, khu vực Đông Bắc Bộ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm không khí thấp ở mức 40-55%.

Người dân Đà Nẵng bịt kín người bằng áo chống nắng khi tham gia giao thông. Ảnh: Nguyễn Đông

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ cao nhất trong tuần tới ở Hà Nội 35-36 độ C, ban đêm 25 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) những ngày đầu tuần nhiệt độ trong khoảng 17-29 độ, đến cuối tuần nhiệt độ cao nhất trong ngày là 25-27 độ.

Miền Trung khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn khô nóng nên nắng nóng xuất hiện từ hôm qua. Cơ quan khí tượng ghi nhận lúc 13h hôm nay Tuyên Hóa (Quảng Bình) gần 39 độ; Đông Hà (Quảng Trị), Nam Đông (Thừa Thiên Huế), Sơn Hòa (Phú Yên) hơn 37 độ.

Nắng nóng ở khu vực Thanh Hoá - Phú Yên dự báo kéo dài đến ngày 5/4, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Nam Bộ do chịu ảnh hưởng của khối khí biển ổn định ở các tầng khí quyển trên cao nên nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và cháy rừng gia tăng do nhiệt độ cao và độ ẩm thấp trong thời gian tới. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao do nắng nóng có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ tại khu vực dân cư. Nắng nóng kéo dài cũng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt đối với người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Vì vậy khi lưu thông hay lao động ngoài trời nóng, người dân cần trang bị các vật dụng che chắn nắng như mũ, áo, khẩu trang, găng tay, kính râm... và thường xuyên bổ sung nước uống.

Theo cơ quan khí tượng, 20 ngày đầu tháng 4/2024, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm 1-2 độ C, các khu vực còn lại cao hơn 0,5-1,5 độ C.

Gia Chính