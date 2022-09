Miền Bắc bắt đầu chuỗi ngày mưa

Từ đêm nay đến ngày 14/9, miền Bắc bắt đầu mưa giông, một số nơi mưa to, mực nước nhiều sông suối dâng cao, đe dọa ngập lụt và sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, miền Bắc sẽ mưa từ chiều tối nay, chấm dứt chuỗi ngày hanh khô.

Đồng bằng, trung du, ven biển Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình được dự báo mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 120 mm. Sau 12/9, mưa giông giảm dần do dải hội tụ nhiệt đới suy yếu, đến ngày 14/9 thì chấm dứt.

Mưa diện rộng kéo nền nhiệt miền Bắc giảm khoảng 4-6 độ so với hiện nay, như Hà Nội ngày mai còn khoảng 24-28 độ; Sa Pa (Lào Cai) 17-21 độ C.

Tại miền Trung, Trung Trung Bộ mưa to từ đêm qua do dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực này. Trong 7 tiếng sáng nay, một số nơi mưa trên 70 mm, như Cát Minh (Bình Định) 100 mm, Chư Gu (Gia Lai) 95 mm, Vĩnh Tú (Quảng Trị) 87 mm, Đồng Mỹ (Quảng Bình) 74 mm...

Dự báo từ chiều tối nay đến ngày 9/9, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ mưa với lượng tương tự như miền Bắc. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trong những ngày tới cũng có mưa rào và giông, nhưng diện mưa không rộng, tập trung về chiều tối.

Do mưa to, từ ngày 8 đến 10/9, các sông suối Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên trên thượng nguồn các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An 3-4 m, hạ lưu 1-2 m, các sông ở Bắc Bộ 1-3 m. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An.

Nam Bộ và Tây Nguyên chịu tác động của gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh nên mưa to từ đêm qua. Hôm nay, hai khu vực này tiếp tục mưa, đến mai giảm dần, chỉ còn về chiều tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên 28-31 độ, Nam Bộ 32-34 độ C.

Gia Chính