Microsoft sa thải 1.900 nhân viên mảng game

Microsoft dự kiến sa thải 1.900 người tại bộ phận Activision Blizzard và Xbox, tương ứng 8% nhân viên thuộc mảng trò chơi điện tử.

Reuters dẫn tài liệu nội bộ cho thấy Phil Spencer, CEO Microsoft Gaming, đã xác nhận quyết định cắt giảm nhân sự, đồng thời chủ tịch Blizzard Mike Ybarra và giám đốc thiết kế Allen Adham cũng sẽ rời công ty.

"Kế hoạch này hướng đến một cấu trúc chi phí bền vững, giúp toàn bộ doanh nghiệp phát triển. Những nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ đầy đủ, bao gồm cả trợ cấp theo luật lao động địa phương", CEO Spencer đề cập trong tài liệu.

Một số game dạng sinh tồn được Blizzard công bố từ năm ngoái cũng bị hủy bỏ. Theo Matt Booty, người đứng đầu studio và nội dung trò chơi của Microsoft, những nhân viên thiết kế game sẽ được chuyển sang dự án mới, có nhiều triển vọng hơn. Ngoài ra, dù rời công ty, giám đốc thiết kế Adham vẫn có ảnh hưởng gián tiếp khi đóng vai trò cố vấn cho nhiều kỹ sư trẻ.

Một số trò chơi điện tử thuộc sở hữu của Microsoft. Ảnh: Microsoft

Quyết định cắt giảm nhân sự được đưa ra chỉ ba tháng sau khi Microsoft hoàn tất thương vụ 69 tỷ USD mua lại Activision Blizzard, một trong những hãng game hàng đầu thế giới. WindowCentral đánh giá công ty phần mềm của Mỹ đang có triển vọng tăng trưởng doanh thu lớn nhờ các trò chơi ăn khách, vốn thuộc sở hữu của Blizzard như Call of Duty, Candy Crush hay World of Warcraft. Dự kiến, mảng trò chơi tay cầm sẽ vượt qua Windows để trở thành nguồn thu lớn thứ ba cho Microsoft, chỉ sau điện toán đám may Azura và Office.

Trước đó, nhiều ông lớn khác Alphabet, Amzon, eBay cũng sa thải hàng nghìn nhân viên để tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận. Theo chuyên trang thống kê Layoff.fyi, hơn 21.000 nhân viên thuộc 76 công ty công nghệ khác nhau bị mất việc chỉ trong tháng 1 và làn sóng này vẫn chưa có dừng lại.

"Thông báo của Microsoft cho thấy dù nhân viên có làm tại công ty hàng đầu, thuộc lĩnh vực sinh lời lớn, công việc của họ vẫn không hoàn toàn được đảm bảo", đại diện CWA, tổ chức công đoàn của Mỹ, nói với Reuters.

Theo báo cáo của công ty tuyển dụng Challenger, Gray và Christmas công bố đầu năm, lĩnh vực công nghệ giảm 168.032 việc làm trong 12 tháng gần nhất, đứng đầu về số lượng nhân viên bị sa thải trong các ngành. Thống kê này đã bao gồm đợt sa thải quy mô lớn của Microsoft diễn ra tháng 1 năm ngoái, ảnh hưởng đến 10.000 người, tương đương 5% lực lượng lao động, chủ yếu thuộc các bộ phận phát triển kính Hololens và Microsoft Edge.

Trong năm 2024, các chuyên gia kỳ vọng chiến lược đẩy mạnh nghiên cứu lĩnh vực AI của Microsoft có thể giúp tăng nhu cầu tuyển dụng, hạn chế tình trạng cắt giảm việc làm trong công ty.

Hoàng Giang