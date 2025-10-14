Microsoft ra trình tạo ảnh AI tự phát triển

Trình tạo ảnh từ văn bản MAI-Image-1, do Microsoft thiết kế và phát triển, vừa ra mắt đã vào top 10 trên bảng xếp hạng LMArena.

Trên blog ngày 13/10, Microsoft khẳng định MAI-Image-1 vượt trội trong việc tạo hình ảnh chân thực như ảnh chụp, gồm xử lý ánh sáng (ánh sáng hắt, phản chiếu...), phong cảnh và nhiều chi tiết khác. Một số mô hình lớn cũng hoạt động tương tự nhưng chậm hơn. Sự kết hợp giữa tốc độ và chất lượng giúp người dùng đưa ý tưởng lên màn hình nhanh hơn, sau đó chuyển tác phẩm sang những công cụ khác để tiếp tục tinh chỉnh.

Một số hình ảnh từ MAI-Image-1. Ảnh: Microsoft

Microsoft cho biết đã ghi nhận phản hồi từ các chuyên gia sáng tạo để tránh kết quả đầu ra trùng lặp, mang tính đại trà. Công ty ưu tiên chọn lọc dữ liệu nghiêm ngặt và đánh giá chi tiết, tập trung vào những tác vụ bám sát tình huống sử dụng sáng tạo trong thực tế.

Để đảm bảo kết quả "an toàn và có trách nhiệm", công ty đang thử nghiệm MAI-Image-1 trên LMArena - website đánh giá cho phép người dùng so sánh đầu ra từ các hệ thống AI và bình chọn hệ thống tốt nhất. MAI-Image-1 hiện nằm trong top 10 mô hình chuyển văn bản thành hình ảnh. Sau quá trình thu thập phản hồi, trình tạo ảnh mới sẽ có mặt trong trợ lý AI Copilot và Bing Image Creator.

Theo Engadget, việc tung ra các mô hình AI giúp Microsoft giảm phụ thuộc vào mối quan hệ đối tác với OpenAI. Hãng phần mềm Mỹ cũng công bố hai mô hình tự phát triển hồi tháng 8 là trình tạo giọng nói MAI-Voice-1 và chatbot MAI-1-preview.

"MAI-Image-1 đánh dấu bước tiếp theo trên hành trình của chúng tôi, mở đường cho những trải nghiệm sáng tạo và bùng nổ hơn", Microsoft viết trên blog.

Microsoft là nhà tài trợ lớn của OpenAI, nhưng mối quan hệ giữa hai bên đang rạn nứt và trở nên phức tạp. Hãng cũng bắt đầu dùng mô hình của Anthropic cho một số tính năng trong Microsoft 365 và đầu tư đáng kể vào việc đào tạo các mô hình AI riêng.

Thu Thảo (Theo Engadget, Verge)