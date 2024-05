Microsoft ra loạt laptop AI

Microsoft công bố loại hình máy tính mới mang tên Copilot Plus, với hai sản phẩm đầu tiên là Surface Laptop và Surface Pro sử dụng chip Snapdragon.

Tại sự kiện Build 2024 rạng sáng 21/5 (giờ Hà Nội). Microsoft cho biết Copilot Plus là loại hình máy tính mới, trang bị bộ xử lý thần kinh (NPU) để thực hiện các tác vụ AI trên Windows 11 mà không cần kết nối mạng. Ở thế hệ đầu, chúng sẽ được trang bị chip Qualcomm, và sau này sẽ mở rộng ra các phiên bản dùng chip của AMD, Intel.

"Bạn sẽ có chiếc máy tính cá nhân mạnh nhất từ trước đến nay. Trên thực tế, nó sẽ hoạt động tốt hơn bất kỳ thiết bị nào hiện có", Yusuf Mehdi, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc tiếp thị của Microsoft, tuyên bố. Ông so sánh trực tiếp với mẫu MacBook Air dùng chip M3 và khẳng định máy tính Copilot Plus có thể nhanh hơn 58%, thời lượng pin đạt 15 tiếng khi duyệt web và 20 giờ xem video.

Loại hình máy tính mới sẽ được đưa lên dòng sản phẩm Surface của hãng, trước khi triển khai trên thiết bị khác của Lenovo, Dell, Acer, Asus và HP. Microsoft dự báo khoảng 50 triệu máy tính gắn nhãn Copilot Plus được bán thời gian tới.

Tại sự kiện, Microsoft cũng tung ra các mẫu máy Copilot Plus, được nâng cấp từ các thế hệ trước đó, gồm Surface Laptop và Surface Pro.

Copilot Plus Surface Laptop. Ảnh: Microsoft

Copilot Plus Surface Laptop có thiết kế tương tự laptop phổ thông, màn hình cảm ứng IPS tỷ lệ 3:4, kích thước 13,8 hoặc 15 inch. Người dùng sẽ có các lựa chọn chip Snapdragon X Elite hoặc Plus, RAM 16 hoặc 32 GB, Wi-Fi 7. Theo giới thiệu, Surface Laptop dùng chip Qualcomm sẽ nhanh hơn 86% so với sản phẩm dùng chip Intel trước đây. Giá khởi điểm lần lượt cho hai kích thước màn hình là 999 và 1.299 USD.

Trong khi đó, Surface Pro là dòng cao cấp, duy trì thiết kế mỏng nhẹ như một máy tính bảng 13 inch, cùng bộ nắp kiêm bàn phím có thể tháo rời và kết nối không dây. Máy cũng có các lựa chọn về chip và RAM tương tự Surface Laptop, nhưng thêm phiên bản 5G, dự kiến ra mắt vào cuối năm.

Copilot Plus Surface Pro. Ảnh: Microsoft

Một thay đổi trên Surface Pro là lựa chọn màn hình OLED. Người dùng có thể chọn bản LCD với giá từ 999 USD, trong khi bản OLED từ 1.499 USD.

Các mẫu Copilot Plus mới của Microsoft dự kiến có mặt trên thị trường trong tháng 6.

Lưu Quý