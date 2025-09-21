Microsoft biến nhà máy Foxconn thành trung tâm dữ liệu AI 'mạnh nhất'

MỹMicrosoft tuyên bố đang trong giai đoạn cuối của dự án xây trung tâm dữ liệu AI Fairwater 3,3 tỷ USD tại Wisconsin, dự kiến mở cửa đầu 2026.

Fairwater, được giới thiệu là trung tâm dữ liệu AI tiên tiến nhất thế giới, nằm tại khu đất Microsoft mua lại từ Foxconn. Công ty Đài Loan năm 2017 lên kế hoạch xây nhà máy LCD tại Wisconsin, nhưng đến cuối 2018, dự án bị coi là "trò lãng phí".

Trung tâm dữ liệu mới gồm ba tòa nhà có tổng diện tích 111.000 m2, nằm trên khu đất rộng 1,3 triệu m2. Theo Satya Nadella, CEO Microsoft, bên trong chứa hàng trăm nghìn GPU GB200 của Nvidia, kết nối bằng lượng cáp quang đủ quấn quanh Trái Đất 4,5 lần. Microsoft tuyên bố cụm GPU này mạnh gấp 10 lần siêu máy tính nhanh nhất hiện nay, giúp tăng tốc đáng kể nỗ lực đào tạo AI của công ty.

Trung tâm dữ liệu AI Fairwater tại Wisconsin, Mỹ. Ảnh: Microsoft

Microsoft không tiết lộ số lượng GPU chính xác cũng như mức tiêu thụ điện năng dự kiến. Tuy nhiên, trong bài đăng trên blog tuần này, Chủ tịch Brad Smith cho biết công ty đang nỗ lực tránh làm tăng chi phí điện cho cộng đồng dân cư xung quanh.

Fairwater sử dụng hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn khép kín, được giới thiệu "không lãng phí" khi toàn bộ nước được cung cấp một lần trong quá trình xây dựng. Microsoft cho biết đây là nhà máy làm mát bằng nước lớn thứ hai trên thế giới. Nước nóng sẽ được dẫn đến các cánh tản nhiệt ở từng bên của trung tâm, nguội đi nhờ 172 cánh quạt kích thước 6 m, sau đó quay trở lại để tiếp tục làm mát cho các GPU.

Theo Scott Guthrie, Phó chủ tịch điều hành mảng Đám mây và AI của Microsoft, quá trình xây dựng trung tâm dữ liệu mới sử dụng 75 km cọc móng sâu, 12 triệu kg thép kết cấu, 193 km cáp điện trung thế ngầm và 117 km đường ống cơ khí". Chỉ riêng hệ thống lưu trữ của trung tâm dữ liệu đã dài tương đương 5 sân bóng.

Ngoài Fairwater, Guthrie cho biết một số trung tâm dữ liệu tương tự đang được xây dựng ở những nơi khác tại Mỹ.

Thu Thảo (Theo Verge, Tom’s Hardware)