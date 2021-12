Mickelson tái đấu Tournament of Champions

MỹSau 21 năm, Phil Mickelson nhờ vô địch major mới trở lại tranh giải khai gậy đầu năm do PGA Tour tổ chức với quỹ thưởng tám triệu USD ở Hawaii từ 6/1 đến 9/1/2022.

Sự kiện chỉ dành cho các nhà vô địch PGA Tour trong năm hành chính trước đó. Mikelson được vé dự nhờ ẵm PGA Championship 2021 ở điểm -6 khi sắp 51 tuổi. Đó là danh hiệu thứ 45 của danh thủ Mỹ, tính cả sáu major qua 29 năm đấu PGA Tour cùng 700 tuần trong top 10 thế giới.

Với thắng lợi ấy, Mickelson trở thành nhà vô địch major cao tuổi nhất. Anh dự Tournament of Champions lần gần nhất hồi 2001. Từ đó đến nay, Mickelson được suất đấu 13 kỳ nhưng đều bỏ.

Phil Mickelson mừng chiến thắng sau vòng cuối PGA Championship trên sân Ocean Course hôm 23/5. Ảnh: AP

Giải 2022 quy tụ 40 đấu thủ, tính cả ba đương kim vô địch major truyền thống gồm Hideki Matsuyama – Masters, Jon Rahm – US Open và Collin Morikawa – The Open. Trong bộ tứ major truyền thống, Mickelson chỉ thiếu US Open. Giải này là "nỗi ám ảnh" của golfer có biệt danh "Lefty", với kỷ lục sáu lần về nhì.

Tournament of Champions được tổ chức từ 1953. Giải hai lần ghi nhận Mickelson vô địch. Năm 1994, anh thắng Fred Couples ở hố phụ, còn 1998 bỏ cách Tiger Woods và Mark O’Meara một gậy chung cuộc. Cả hai thắng lợi đều trên sân La Costa ở California. Khi PGA Tour đưa sự kiện về Plantation ở Hawaii, Mickelson chỉ hai lần dự với kết quả T22 hồi 1999 và T28 hồi 2001.

Với 94,847 triệu USD, Mickelson chỉ sau Tiger Woods (120,851 triệu USD) về tiền thưởng từ PGA Tour. Mickelson vào Đền danh vọng golf thế giới trong đợt vinh danh 2012, còn Woods sẽ được ghi tên vào tháng 3/2022, nhân The Players Championship - sự kiện đinh của PGA Tour được giới golf quốc tế ngầm công nhận là major thứ năm.

