MỹPhil Mickelson đeo chiếc kính công nghệ cao khi tập gạt bóng trên sân Valhalla ở Kentucky, nơi diễn ra kỳ mới nhất của major do Hiệp hội Golf nhà nghề Mỹ chủ trì.

Về hình dáng, thiết bị trên mặt Mickelson giống kính bảo hộ lao động hoặc cho người mới mổ mắt, đang có giá khoảng 60 USD tại Mỹ. Nó chuyên hỗ trợ tập gạt, được tích hợp cảm biến ánh sáng trong phần nhựa màu vàng bên mắt phải, hoạt động trong nhà lẫn ngoài trời.

Mickelson dùng 'mắt thần tại PGA Championship 2024 Mickelson dùng kính hỗ trợ tập gạt bóng trên sân Valhalla.

Khi người dùng đeo vào, ánh sáng sẽ đi qua cảm biến rồi hiển thị sơ đồ chuẩn cho đường gạt trên tròng kính để chủ kính chỉ việc canh chỉnh thao tác kỹ thuật, từ đó ra tay chính xác hơn. Tên sản phẩm cũng gợi lên tính năng chính: ProAim Putting Training Glass.

Ngoài Mickelson, thiết bị này đã được nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới golf Mỹ sử dụng như huyền thoại huấn luyện Butch Harmon, hai cựu vô địch major The Open là Mark Calcavecchia và Darren Clarke.

PGA Championship 2024 sẽ mở màn tối nay 16/5, theo giờ Hà Nội. Mickelson tham chiến lần thứ 31, trong có có hai lần ẵm cup vào các năm 2005 và 2021. Lần đăng quang sau, Mickelson trở thành golfer cao tuổi nhất sở hữu major, khi sắp 51 tuổi.

Cơ chế hoạt động của "mắt thần" ProAim Putting Training Glass.

Anh đấu chuyên nghiệp từ 1992, ngoài hai cup PGA Championship còn về nhất ba kỳ Masters (2004, 2006, 2010) và The Open 2013 trong bộ tứ major.

Mickelson thuận tay phải bẩm sinh nhưng khi đánh golf lấy tay trái ra lực chủ đạo và vì thế có biệt danh Lefty.

Về cách dùng gậy, anh nhiều lần sáng tạo khiến giới chuyên môn ngạc nhiên. Trong hành trình vô địch Masters 2006, Mickelson đã đưa hai cây chuyên phát (driver) vào thực chiến. Tại US Open 2006 với vị trí á quân, anh dùng gậy wedge có mặt bổng đến 64 độ trong khi hầu hết đồng nghiệp xài tối đa 60 độ. Sang US Open và The Open cùng trong năm 2013, Mickelson hoàn toàn không xài driver. Khi đó, anh lại về nhì US Open, thắng The Open.

Quốc Huy