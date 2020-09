Mickelson: 'Đánh 71 gậy là thắng lợi thu nhỏ'

Phil Mickelson nghĩ điểm -1 ở vòng đầu Safeway Open hôm 10/9 là sự khích lệ để ông khởi động chiến dịch PGA Tour 2020-2021.

Golfer sinh năm 1970 tiết kiệm chỉ một gậy trên sân North, par72 thuộc Silverado Resort & Spa ở Napa, California. Nhưng ông cho rằng thành tích cá nhân thế là ổn, dù phía trước còn nhiều việc.

"Hôm nay tôi đánh nhiều cú hoang phí quá. Thật thất vọng. Chín hố đầu thì phát bóng tồi. Tuy nhiên, được âm gậy thực sự là thắng lợi thu nhỏ, ở chỗ tôi không tự loại mình khỏi giải", Mickelson nói sau vòng mở màn Safeway Open.

Mickelson vẫn lạc quan dù khởi đầu không thật sự như ý ở vòng một Safeway Open. Ảnh: PGA Tour

Chủ nhân năm major trong 44 danh hiệu PGA Tour nhập cuộc từ hố 10. Nhưng suốt nửa đầu chặng, ông ít có cơ hội ghi điểm tốt hơn par, chỉ một lần đánh trúng fairway dù phát bình quân 308,5 yard ở tuổi 50. Cả vòng, hiệu quả cú đánh đầu hố ở mức 35%. Đây là nhược điểm mà anh vướng từ mùa trước, sau khi luyện đánh xa hơn.

Mickelson vướng bogey hố 12 và hố 3, đều par4. Cả hai hố này, ông đều phát lệch trái, vào khu cỏ rough và toàn "3 on" từ tee box. Nửa sau vòng đấu, Mickelson mới bắt được nhịp, thu tổng cộng ba birdie để bù cho hai sơ suất chuyên môn ấy.

Cả mùa 2019-2020, Mickelson dự 16 giải, trong đó hai lần thuộc top 10 chung cuộc, nhưng bảy lần không qua cắt loại. Tháng trước, ông bị cắt loại ở Northern Trust nên không thể tranh hai playoff còn lại nhằm phân định FedEx Cup của mùa giải. Ngay sau đó, Mickelson quay sang đấu trường lão tướng Champions và thắng Charles Schwab Series ngay lần đầu ra mắt. Tại sự kiện này, Mickelson qua ba vòng đều 66 gậy hoặc ít hơn trên mặt sân par71.

Safeway Open là dịp diễn tập cuối trước khi Mickelson trở lại hành trình giải vận đen US Open trên sân Winged Foot ở New York từ 17/9 đến 20/9. Tại sự kiện major do Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) tổ chức, ông sáu lần về nhì, trong đó đau nhất là kỳ 2006, cũng ở Winged Foot. Năm ấy, Mickelson vào hố cuối giải với lợi thế dẫn một gậy và chỉ cần giữ par là đăng quang. Tuy nhiên, cú đánh đầu hố lệch hẳn bên trái và xuyên vào rừng cây dẫn đến double bogey về sau. Do đó, ông đứng T2 ở điểm +6 cùng Jim Furyk và Colin Montgomerie, còn Geoff Ogilvy vô địch ở điểm +5. Đây cũng là năm Tiger Woods bị loại sau 36 hố còn giới chuyên môn gọi giải là "Cuộc thảm sát Winged Foot".

"Cách tốt nhất để sẵn sàng cho Winged Foot là đánh ở Silverado. Các fairway tuần này hẹp hơn và khó trúng hơn tuần tới. Nhưng cỏ rough tuần sau khó nhằn hơn", Mickelson phân tích lợi ích của việc dự Safeway Open. Ông cũng tỏ ra tự tin khi nói về vòng sau: "Vòng tiếp theo, tôi phải đánh âm 7 hoặc 8 gì đó để giữ chỗ đến cuối giải. Có vẻ khó nhưng tôi làm được".

Mickelson đang kém tám gậy so với Russell Knox ở đỉnh bảng. Knox, đang đứng 208 trên bảng xếp hạng thế giới (OWGR), đánh 63 gậy trong đó eagle hố 5 và bảy birdie.

Nhóm T2 ở điểm -8 gồm Sam Burns, Cameron Percy và Bo Hoag. Kém vị trí này một gậy là T5 của Brendan Steel cùng Pat Perez.

Quỹ thưởng của Safeway Open ở mức 6,6 triệu USD. Giải năm nay vắng đương kim vô địch Cameron Champ và trọn top 20 OWGR. Năm trước, Champ thắng ở điểm -17, lĩnh 1,188 triệu USD.

Quốc Huy tổng hợp