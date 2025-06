Michelin trao sao cho 9 nhà hàng Việt Nam

9 cơ sở ăn uống mới vào danh sách Bid Gourmand Hà Thành Mansion (Hà Nội) Phở Bò Lâm (Hà Nội) Quê Xưa (Đà Nẵng) Mậu Dịch số 37 (Hà Nội) Ưu Đàm (Hà Nội) Bún Bò Huế Bà Thương (Đà Nẵng) Miến lươn Chân Cầm (Hà Nội) Shamballa (Đà Nẵng) Bánh Xèo 76 (Đà Nẵng) 14 cơ sở ăn uống mới vào danh sách Michelin Selected Hiệu Lực - Canh Cá Rô Hưng Yên (Hà Nội) Bà Cô Lốc Cốc (TP HCM) The Albion by Kirk Westaway (TP HCM) Lamai Garden (Hà Nội) Hoi An Sense (TP HCM) Bếp Cuốn (Đà Nẵng) Phở Cuốn Chinh Thắng (Hà Nội) Nephele (TP HCM) Bún Riêu Cua 39 (Đà Nẵng) Phở Tiến (Hà Nội) Okra FoodBar (TP HCM) Moc (Đà Nẵng) Vien Dining (Hà Nội) ST25 by KOTO (TP HCM)