Michael Owen: 'Arsenal chưa hay nhất ở Ngoại hạng Anh'

Theo cựu danh thủ Michael Owen, Arsenal đang dẫn đầu bảng và khó vuột chức vô địch, nhưng vẫn không phải là tập thể mạnh nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

"Cá nhân tôi nghĩ Liverpool vẫn hay nhất Ngoại hạng Anh", Owen nói về đội bóng ông từng khoác áo từ 1996 đến 2004 trên chương trình Wayne Rooney Show của đài BBC.

Liverpool hiện xếp thứ sáu, và kém đỉnh bảng của Arsenal tới 19 điểm. Nhưng trong mắt Owen, Arsenal hiện tại chưa đạt đến đẳng cấp mà Liverpool phô diễn mùa trước trên đường vô địch Ngoại hạng Anh.

"Tôi biết kiểu gì mọi người cũng sẽ cười nhạo kiểu 'Họ đang đứng đâu ấy nhỉ, hạng 6 à?'. Mùa trước, Liverpool càn quét giải đấu, chỉ là hiện tại họ đang chơi không tốt thôi. Nhưng nếu bạn đặt mọi đội bóng của Ngoại hạng Anh vào trạng thái sung mãn nhất và nói 'Nào, hãy chơi với phong độ cao nhất đi', bấy giờ tôi tin Liverpool vẫn là đội mạnh nhất".

Đội trưởng Liverpool Virgil van Dijk phá bóng trong chân tiền đạo Arsenal Viktor Gokyeres trong trận thắng 1-0 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield ngày 30/8/2025. Ảnh: Reuters

Điều khiến Owen thất vọng là cách Liverpool trầy trật mùa này dù được bổ sung vào đội hình vô địch mùa trước những tân binh chất lượng như Alexander Isak, Hugo Ekitike và Florian Wirtz. Chủ nhân Quả Bóng Vàng 2001 nói: "Thật khó tin là họ lại sa sút như hiện tại. Dù vậy, tôi nghĩ đó chỉ là vấn đề thời gian, có lẽ là mùa tới, chúng ta sẽ thấy họ trở lại đỉnh cao một lần nữa".

"Arsenal rồi sẽ ngôi vô địch mùa này thôi. Nhưng đừng nói với tôi rằng họ hay bằng, hoặc thậm chí là tiến gần đến đẳng cấp của Liverpool mùa trước. Tôi tin Liverpool vẫn sở hữu thực lực nội tại đó, chỉ là họ đang thiếu đi sự ổn định mà thôi", cựu ngôi sao 46 tuổi nói tiếp.

Tiền đạo từng ghi 118 bàn cho Liverpool không phải là nhân vật nổi tiếng duy nhất cho rằng "Pháo Thủ" chơi không đẹp mắt trong những tuần gần đây. Đã có nhiều tranh cãi về việc tập thể của Mikel Arteta quá phụ thuộc vào các tình huống cố định đang ngày càng gay gắt.

Chính HLV Slot gần đây cũng ám chỉ Arsenal đang tạo ra xu thế mới, chú trọng vào các quả phạt góc đang khiến các trận đấu tại Ngoại hạng Anh "không còn mang lại sức hấp dẫn như nhiều năm trước".

"Bạn phải chấp nhận thực tế đó", Slot nói ngày 2/3. "Tôi nghĩ tình trạng này chủ yếu xảy ra ở Ngoại hạng Anh. Nếu xem các giải khác, tôi không thấy họ đặt nặng các tình huống cố định đến vậy. Tôi có thích điều đó không ư? Trái tim yêu bóng đá thuần khiết của tôi sẽ trả lời không. Nếu hỏi tôi thế nào là bóng đá, tôi sẽ nghĩ về tập thể Barca của 10, 15 năm trước. Cứ mỗi tối Chủ nhật, bạn lại mòn mỏi mong chờ họ ra sân".

Hà Phương tổng hợp