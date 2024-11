TP HCMNhóm Michael Learns To Rock khiến hàng nghìn fan Việt vỡ òa khi hát "Take Me to Your Heart" tại đêm nhạc tái ngộ sau 8 năm.

Nhóm lần thứ tư đến Việt Nam với concert Take Us To Your Heart ở Nhà thi đấu Phú Thọ, tối 17/11. Họ đáp sân bay Tân Sơn Nhất trưa cùng ngày, sau đó di chuyển ngay đến địa điểm để chuẩn bị cho show. Khi xuất hiện trên sân khấu, ba thành viên lập tức khuấy động đêm nhạc.

"Việt Nam thật xinh đẹp. Chúng tôi luôn nhận được tình cảm của mọi người khi đặt chân đến đây. Và giờ, hãy để âm nhạc kết nối cảm xúc giữa chúng ta", một thành viên của nhóm nói.

Michael Learns To Rock hát 'Take Me to Your Heart' cùng nghìn fan

Khi Take Me to Your Heart vang lên, hàng nghìn khán giả reo hò, đồng loạt hát theo. Nhạc phẩm là một trong những bản hit lớn của Michael Learns To Rock trong hơn 30 năm qua, được hàng triệu người thuộc nằm lòng. Giai điệu, ca từ cùng màn chơi nhạc cụ thăng hoa của nhóm tạo dấu ấn trong ngày trở lại.

Ba thành viên Jascha Richter, Mikkel Lentz, Kåre Wanscher thể hiện loạt tình ca và khuấy động không khí bằng thể loại rock. Họ cho thấy sự ăn ý, hòa quyện nhờ gắn bó lâu năm. Đêm nhạc còn có tay bass Troels Skjaerbaek, thường hỗ trợ Michael Learns To Rock mỗi lần đến Việt Nam diễn.

Thành viên Michael Learns To Rock hát giữa vòng vây của khán giả

Nhóm gợi ý ức thanh xuân của thập niên 1990 với nhiều khán giả. Gần hai giờ, họ hát hơn 20 ca khúc, trong đó có nhiều bài quen thuộc như Someday, Sleeping Child, Complicated Heart, Paint My Love, Love Will Never Lie, 25 Minutes. Ở tuổi 61, giọng ca chính của nhóm - Jascha Richter - giữ phong độ khi diễn liên tục nhưng vẫn không bị hụt hơi hay thiếu cảm xúc. Hát Nothing To Lose, anh bước xuống khu vực khán giả, đi một vòng để hòa giọng với mọi người.

Mikkel Lentz thăng hoa với nhạc cụ trong một tiết mục.

Sân khấu dàn dựng đơn giản, chỉ có các thành viên bên cạnh loạt nhạc cụ như guitar, piano, trống. Ở phần đầu, màn hình chiếu video về chặng đường âm nhạc của nhóm với khoảnh khắc từ thời trẻ đến những tour diễn ghi dấu ấn.

Nhóm không chia sẻ nhiều câu chuyện, chỉ dùng âm nhạc để kết nối khán giả. Thỉnh thoảng, họ pha trò bằng những câu hỏi vui về ý nghĩa tên nhóm, hỏi thăm sức khỏe mọi người, khen fan Việt đáng yêu. Kết show sau ca khúc That's Why (You Go Away), họ nán lại sân khấu nói lời cảm ơn và chụp ảnh kỷ niệm.

Khoảnh khắc kết show của Michael Learns To Rock

Khoảng 5.000 khán giả nghe Michael Learns To Rock hát, trong đó có nhiều fan U50, U60, từng góp mặt trong đêm diễn đầu tiên của nhóm năm 1997 ở Hà Nội. Nhiều sao Việt như diễn viên Kim Khánh, ca sĩ Giang Hồng Ngọc, nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son cũng hòa chung không khí.

Ca sĩ Erik cho biết ngày xưa gia đình không khá giả, lúc mua được chiếc máy nghe nhạc cũ, trong đó có sẵn ca khúc Take Me to Your Heart, đêm nào anh cũng bật nghe trước khi ngủ. Khán giả Hồng Biên, 45 tuổi, TP HCM, nói: "Âm nhạc của họ đã theo tôi từ ngày ở ký túc xá cùng đám bạn, tối nào cũng ra ban công, bật nhạc rồi nghêu ngao hát. Sau lần gặp nhóm vào tám năm trước, đến nay tôi vẫn giữ nguyên cảm xúc, hát theo không sót bài nào".

Khán giả hát, chụp ảnh cùng thành viên Michael Learns To Rock.

Đêm nhạc nằm trong tour lưu diễn châu Á, đi qua sáu nước gồm Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Việt Nam. Họ từng hai lần hát ở Hà Nội, lần đầu tại Triển lãm Giảng Võ năm 1997 và Trung tâm Hội nghị Quốc gia năm 2015. Năm 2016, họ xuất hiện trong đại nhạc hội ở TP HCM cùng nhóm nhạc Hàn Wonder Girls.

Michael Learns To Rock (nghệ danh khác là MLTR) thành lập năm 1988, nổi tiếng toàn cầu với nhiều ca khúc. Họ đã bán khoảng 11 triệu bản đĩa, chủ yếu ở châu Á và Bắc Âu. Album gần nhất của nhóm là STILL, ra mắt năm 2018.

Ba thành viên chơi nhạc soft rock và ballad theo phong cách đơn giản, dễ nghe, với phần lời tình cảm, hợp gu khán giả châu Á. Sau 36 năm thành lập, nhóm vẫn duy trì các tour diễn quốc tế.

Michael Learns To Rock - 'Take Me To Your Heart'

