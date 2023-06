Michael Caine ra tiểu thuyết đầu tay ở tuổi 90

Tài tử Anh Michael Caine, 90 tuổi, có tiểu thuyết đầu tay "Deadly Game", kể về cuộc truy tìm nhóm tội phạm sản xuất vũ khí hạt nhân.

Theo The Bookseller, sách dày 320 trang, hiện trong quá trình hoàn thiện, sẽ phát hành ở Anh và Mỹ ngày 23/11. Từ lâu, Michael Caine luôn muốn viết tiểu thuyết giật gân vì đó là thể loại ông thích đọc nhất. Trong giai đoạn Covid, nghệ sĩ sáng tác Deadly Game sau khi tình cờ xem một mẩu tin về hai người công nhân phát hiện uranium ở bãi rác khu vực East End (London, Anh).

Bìa sách "Deadly Game" của Michael Caine. Ảnh: Waterstones

Deadly Game có nội dung về thanh tra thám tử Harry Taylor, cựu quân nhân SAS (Trung đoàn Tác chiến Đường không Đặc biệt của Lục quân Anh), được gọi đến khi các công nhân tìm được gói hàng chứa uranium bị bỏ lại một cách bí ẩn. Không may, vật phẩm này đã bị đánh cắp trước khi cảnh sát tiến hành điều tra. Lúc các cơ quan an ninh toàn cầu chuyển sang trạng thái báo động đỏ, Harry và một nhóm thuộc Sở Cảnh sát Hoàng gia Anh chạy đua với thời gian để tìm ra chủ nhân của loại nguyên liệu sản xuất vũ khí hạt nhân.

Cuộc tìm kiếm của cảnh sát nhanh chóng xác định được hai nghi phạm: Nhà buôn nghệ thuật quý tộc người Anh Julian Smythe tại London và đại gia Nga siêu giàu Vladimir Voldrev đang ở Barbados. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các băng đảng ma túy Colombia cùng tổ chức tân phát xít Anh làm cho cuộc điều tra trở nên phức tạp.

Trong một bài phỏng vấn với Guardian cuối năm 2021, Michael nói ngưng diễn xuất sau khi đóng xong Best Sellers (2021), để dành thời gian cho việc viết lách. Hai nơi ông thường lui tới là rạp phim và thư viện. Trong quá trình sáng tác, nghệ sĩ thường gửi các nhà xuất bản xem qua bản thảo, từ đó điều chỉnh dựa trên phản hồi của họ. Ở tuổi 90, Michael gặp khó khăn trong việc đi lại, chủ yếu viết sách trên giường.

Tài tử từng nói: "Tôi thích phiêu lưu, không phải là dân văn học, vì vậy tôi không ở đây để cố gắng thay thế Shakespeare".

Michael Caine Quả cầu vàng Ban tổ chức Quả Cầu Vàng tri ân sinh nhật lần thứ 90 của tài tử, hôm 14/3. Video: YouTube Golden Globes

Michael Caine sinh năm 1933, góp mặt trong hơn 160 tác phẩm và được coi là biểu tượng điện ảnh nước Anh. Các tác phẩm nổi tiếng của nghệ sĩ gồm The Italian Job (1969), Hannah and Her Sisters (1986), The Cider House Rules (1999) và Alfie (2004). Michael từng đến Việt Nam ghi hình Người Mỹ trầm lặng (2002), do Philip Noyce đạo diễn, có sự xuất hiện của Đỗ Thị Hải Yến và Brendan Fraser. Vai Thomas Fowler trong phim mang về cho nghệ sĩ đề cử Oscar, BAFTA và Quả Cầu Vàng Nam chính xuất sắc.

Năm 2000, ông được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước hiệp sĩ vì những đóng góp cho điện ảnh. Năm 2011, Michael Caine nhận Huân chương văn hóa Pháp cho sự cống hiến văn hóa và nghệ thuật. Trước khi viết Deadly Game, tài tử đã xuất bản ba cuốn hồi ký gồm What's It All About? (2008), The Elephant to Hollywood (2010) và Blowing the Bloody Doors Off: And Other Lessons in Life (2018).

Quế Chi