Michael Buble bị nghi đánh vợ

Nhiều người gửi thư nặc danh dọa giết ca sĩ Michael Buble vì nghi anh đánh vợ - diễn viên Luisana Lopilato - lúc cả hai livestream.

Ngày 15/5, nguồn tin Eonline cho biết Luisana phiền lòng vì nhiều người hâm mộ gửi hình ảnh vũ khí và đe dọa giết chồng cô nếu anh đến Argentina. Diễn viên nói: "Họ nói sẽ cắt các ngón tay của anh ấy, đặt bom hoặc chặn đường đánh đập. Những tin nhắn đó khiến tôi lo lắng mãi".

Michael Buble và vợ Luisana Lopilato. Ảnh: Billboard.

Tháng 4, cặp sao livestream trên mạng xã hội Instagram, cùng hát và giao lưu với người hâm mộ. Khi bị vợ chen ngang, ca sĩ dùng cùi chỏ huých vào người Luisana. Sau đó, anh ôm và xin lỗi cô. Nhiều người cho rằng Michael có dấu hiệu bạo hành gia đình và chỉ trích ca sĩ.

Luisana Lopilato nhiều lần khẳng định hai vợ chồng sống hòa thuận, không có mâu thuẫn lớn. "Tôi muốn các bạn hiểu giữa chúng tôi không có vấn đề gì. Tôi vẫn chọn anh ấy làm chồng cả nghìn lần nếu có thể quay ngược thời gian", cô nói.

Michael Buble huých vợ Michael Buble dùng tay huých vợ. Video: Eonline.

Michael Bublé là ca sĩ người Canada, nổi tiếng với các album được đánh giá cao về chuyên môn như Come Fly with Me và Caught in the Act. Năm 2011, anh kết hôn với diễn viên Luisana Lopilato, sinh được hai con trai và một con gái. Con trai đầu lòng của họ - bé Noah (sáu tuổi) - bị chẩn đoán ung thư từ ba năm trước. Khi biết con mắc bệnh, hai vợ chồng đã tạm dừng sự nghiệp để dành thời gian cho gia đình.

Đạt Phan (theo Eonline)