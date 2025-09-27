Micc Group tham gia phân phối siêu đô thị Vinhomes Green Paradise

Micc Group cùng Vinhomes ký hợp tác phân phối dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, hướng tới những cột mốc mới trong lĩnh vực phân phối bất động sản cao cấp.

Doanh nghiệp cho biết việc trở thành đại lý F1 vừa ghi nhận năng lực triển khai nhiều dự án quy mô lớn, vừa mở ra cơ hội đồng hành một siêu đô thị biểu tượng.

"Mỗi căn biệt thự, liền kề hay công trình thương mại tại Vinhomes Green Paradise không đơn thuần là tài sản hữu hình, mà còn là biểu tượng của một phong cách sống thượng lưu, cơ hội đầu tư, cùng vị thế của chủ nhân", đại diện Micc Group cho biết, đồng thời, khẳng định chiến lược trở thành cầu nối giữa dự án với cộng đồng khách hàng tinh hoa.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Micc Group nhận giấy chứng nhận phân phối dự án từ chủ đầu tư Vinhomes. Ảnh: Micc Group

Theo đó, Micc Group tổ chức các chuyến site tour thực địa tại Cần Giờ và đào tạo, ra quân cho đội ngũ, tạo hành trang kiến thức, chuyên môn cho đội ngũ chuyên viên kinh doanh.

Doanh nghiệp cho biết sở hữu lực lượng bán hàng được rèn luyện qua nhiều dự án lớn, hệ thống quản trị - đào tạo bài bản và mạng lưới đối tác rộng khắp, qua đó đặt mục tiêu thiết lập các cột mốc doanh số mới.

Micc Group tổ chức kick-off và đào tạo dự án Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Micc Group

Vinhomes Green Paradise tọa lạc trên bán đảo Cần Giờ, liền kề khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn hơn 75.000 ha được UNESCO công nhận và sở hữu dải bờ biển bao quanh. Dự án được tư vấn bởi Boston Consulting Group, theo định hướng ESG "xanh, thông minh, sinh thái và tái sinh", hướng tới các chứng chỉ như BREEAM Communities và ISO 37122.

Chủ đầu tư cho biết hạ tầng và công trình sẽ áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng, quản lý đô thị bằng IoT, AI và Big Data, phát triển năng lượng tái tạo, xử lý rác thải công nghệ cao và tuần hoàn nước.

Phối cảnh siêu đô thị Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Vinhomes

Theo quy hoạch, chủ đầu tư sẽ xây nhiều công trình điểm nhấn như tháp 108 tầng, biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon khoảng 433 ha, nhà hát Sóng Xanh diện tích 7 ha sức chứa hàng chục nghìn khán giả, hai sân golf 18 lỗ do Tiger Woods và Robert Trent Jones tham gia thiết kế. Bên cạnh đó là tổ hợp khách sạn hơn 7.000 phòng, cảng du thuyền quốc tế Landmark Harbour, quần thể vui chơi giải trí 122 ha, bệnh viện Vinmec (hợp tác chuyên môn với Cleveland Clinic), 5 công viên chủ đề và trung tâm phát triển cộng đồng thế hệ trẻ Young Paradise Hub.

Về giao thông, phương án tuyến metro tốc độ cao dự kiến giúp thời gian di chuyển từ Phú Mỹ Hưng đến dự án còn khoảng 12 phút. Cầu Cần Giờ dài 7,3 km, 6 làn xe (dự kiến khởi công năm 2025) được kỳ vọng thay thế phà Bình Khánh, kết nối trực tiếp với trung tâm TP HCM. Các tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và Bạch Đằng - Vũng Tàu - Cần Giờ khi hoàn thiện sẽ góp phần tăng tính liên kết vùng và cửa ngõ giao thương quốc tế cho khu vực.

Song Anh