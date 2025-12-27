MICC Group khai trương văn phòng 600 m2 tại Hà Nội

MICC Group đưa vào vận hành văn phòng hạng A tại Cầu Giấy, đánh dấu bước đầu tư cho hạ tầng vận hành dài hạn, song hành chiến lược tăng trưởng ổn định.

Văn phòng đặt tại tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, khu vực tập trung nhiều hoạt động kinh tế - dịch vụ của phía Tây Thủ đô. Với diện tích hơn 600 m2, văn phòng được bố trí các khu chức năng gồm khu làm việc tập trung, phòng họp chiến lược, khu đào tạo và không gian tư vấn khách hàng riêng biệt.

Doanh nghiệp dành một phần diện tích cho studio chuyên nghiệp, phục vụ sản xuất nội dung truyền thông, đào tạo trực tuyến và hỗ trợ bán hàng. Hệ thống studio được trang bị đồng bộ về ánh sáng, âm thanh và hạ tầng kỹ thuật, cho phép doanh nghiệp chủ động sản xuất các nội dung truyền thông, tư vấn trực tuyến và đào tạo nội bộ với chất lượng cao.

Đây được xem là bước đi phù hợp với xu hướng số hóa hoạt động phân phối, đồng thời gia tăng khả năng hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi tính chuyên nghiệp và minh bạch.

Ban lãnh đạo MICC Group cắt băng khai trương văn phòng tại Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: MICC Group

Từ góc độ vận hành, không gian mới giúp MICC Group tăng cường đào tạo đội ngũ, tổ chức các hoạt động làm việc chuyên sâu với đối tác, đồng thời chuẩn hóa trải nghiệm dịch vụ trên toàn hệ thống. Việc đầu tư hạ tầng được xem là bước đi nhằm bảo đảm sự nhất quán về chất lượng tư vấn trong bối cảnh thị trường ngày càng phân hóa.

"Văn phòng hạng A tại Dương Đình Nghệ không chỉ đánh dấu địa chỉ mới trên bản đồ hoạt động của MICC Group, mà còn phản ánh cách doanh nghiệp kiên định theo đuổi con đường phát triển dựa trên nền tảng vững chắc, chuẩn mực cao và tầm nhìn dài hạn", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Ban lãnh đạo và MICC Group tại văn phòng mới. Ảnh: MICC Group

Việc mở văn phòng mới diễn ra trong bối cảnh ghi nhận giai đoạn mở rộng theo chiều sâu của MICC Group. Trong năm nay, doanh nghiệp đưa vào hoạt động thêm 6 văn phòng và chi nhánh trên toàn quốc, nâng tổng số điểm hiện diện lên 20 văn phòng, với gần 1.000 nhân sự tham gia triển khai các dự án bất động sản quy mô lớn.

Theo đại diện doanh nghiệp, tại các thị trường mới, MICC Group tập trung xây dựng bộ máy vận hành sớm ổn định, chú trọng đào tạo và chuẩn hóa quy trình. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp duy trì nhịp hoạt động đồng đều, được các chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Masterise Homes... ghi nhận trong vai trò đối tác phân phối chiến lược.

Không gian làm việc hiện đại hỗ trợ đội ngũ nhân viên. Ảnh: MICC Group

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng phân hóa, những doanh nghiệp sở hữu nền tảng vận hành vững chắc và tầm nhìn dài hạn sẽ có lợi thế trong việc duy trì vị thế và mở rộng hợp tác.

Việc khai trương văn phòng hạng A của MICC Group không chỉ là dấu mốc về mặt không gian làm việc, mà còn phản ánh chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục củng cố vai trò đối tác của các chủ đầu tư lớn trong giai đoạn tiếp theo.

(Nguồn: MICC Group)